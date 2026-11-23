Hamburgs Kapitän Nicolas Capaldo und Sebastiaan Bornauw geraten im Nordderby gegen Werder Bremen bei 0:4-Rückstand zu heftigen Handgreiflichkeiten. Trainer Merlin Polzin sieht Reibung als positiv an.

Beim Nordderby im Weserstadion geriet der Hamburger SV nicht nur sportlich ins Schleudern, sondern lieferte auch eine öffentliche Eskalation ab. Der HSV unterlag Werder Bremen mit einer deutlichen 0:4-Klatsche, doch der sportliche Misserfolg wurde durch eine massive Auseinandersetzung zwischen zwei Abwehrstars überschattet. Während der Partie brach bei den Profis die Geduld, und die Kamera fingen eine heftige Konfrontation auf offener Bühne ein.

Deutliche Konfrontation zwischen den Abwehrspielern

Der unmittelbare Auslöser für den Eklat war eine Defensivaktion in höchster Not. Der Kapitän des Hamburger SV, Nicolas Capaldo, klärte kurz vor dem Abpfiff einer gefährlichen Situation gegen Ludovit Reis, den Ex-Profi von HSV. Auf seinem Weg zurück in die Abwehrkette prallte er auf seinen Kollegen Sebastiaan Bornauw. Statt sich auszuweichen, stellte sich der belgische Innenverteidiger demonstrativ in den Weg und zeigte mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf den Kapitän.

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Die Situation eskalierte schnell. Capaldo brüllte seinen Mitspieler wutentbrannt an, woraufhin Bornauw nachlegte. Der 27-Jährige schubste seinen eigenen Teamkollegen an Brust und Hals. Der 28-jährige Argentinier schlug wütend nach dem Kontakt aus, was die Szene weiter anheizte. Beide Spieler waren offensichtlich so sehr von der Frustration über den Spielstand getrieben, dass sie die Kontrolle verloren.

Mitstreiter versuchen vergeblich zu schlichten

Mit dabei war auch Zakaria El Ouahdi, der sofort herbeieilte, um die Streithähne zu trennen. Sein Versuch scheiterte jedoch zunächst. Nach dem Spiel berichtete El Ouahdi, dass er nur reagiert habe, als er die Szene sah. Er sagte später: Was genau passiert ist, weiß ich nicht. Ich bin nur hingegangen und habe gesagt: Hört auf, Jungs. Erst als der Schiedsrichter für Werder Bremen den Einwurf anordnete, ließen die beiden voneinander ab.

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Durch die innere Unruhe wurde die HSV-Defensive komplett unsortiert. Der Verlust der Fokussierung zeigte sich sofort. Nur 14 Sekunden nach dem Einwurf erzielte Justin Njinmah per Abfälscher das 3:0 für Werder Bremen. Der interne Streit schien sich direkt auf die sportliche Leistung der Elf ausgewirkt zu haben, da mehrere Zweikämpfe verloren gingen.

Teamkollege begrüßt die emotionale Entladung

Während Capaldo und Bornauw nach dem Abpfiff eisern zu dem Vorfall schwiegen, sorgte ein anderer Teamkollege für staunen. Linksverteidiger Miro Muheim bewertete die handfeste Auseinandersetzung völlig anders als viele Beobachter. Für ihn ist kein Problem, im Gegenteil. Er stellt sich hinter die Streithähne und fordert sogar mehr Reibung im Team ein.

Muheim erklärte seine Sichtweise deutlich: Ich finde es gar nicht schlecht, wenn so etwas mal passiert. Das zeigt, dass da Leben drin ist. Er fügte hinzu, dass es gerne öfter passieren dürfe, um sich gegenseitig wachzurütteln. Diese Meinung spiegelte sich auch in der Reaktion der anderen Akteure wider. Die Schärfe der Szene wurde also nicht als negatives Zeichen, sondern als Zeichen von Leidenschaft gewertet.

Trainer verteidigt Spieler als Gewinner-Typen

Auch HSV-Trainer Merlin Polzin, der die Szene am Spielfeldrand nicht direkt mitbekommen hatte, schlug in dieselbe Kerbe. Er nahm seine Spieler explizit in Schutz und relativierte den Vorfall. Beide sind absolute Gewinner-Typen, betonte Polzin. Beide definieren sich über diese Spiele und harte Wettkämpfe. Wenn man dann den Frust rauslässt, fällt vielleicht auch mal ein Wort zu viel. Es ist ganz normal, dass so etwas auf dem Feld mal passiert.

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Die klare Positionierung des Trainers unterstrich, dass emotionale Ausbrüche in Hochleistungssportarten als Teil des Kampfes akzeptiert werden, solange sie nicht die Kontrolle komplett verlieren. Die Kombination aus dem sportlichen Desaster und der öffentlichen Eskalation macht diesen Abend jedoch zu einem der denkwürdigsten für den Hamburger SV in jüngster Zeit. Die Frage bleibt, ob die von Muheim und Polzin geforderte Reibung tatsächlich zu mehr Erfolg führt oder weitere interne Spannungen erzeugt.