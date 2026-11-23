Nach der 0:4-Niederlage gegen Werder Bremen und dem Ausfall von Miro Muheim steht der HSV vor einer schweren Personalnot. Trainer Merlin Polzin wirft seiner Mannschaft den Kampfgeist ab und warnt vor der Partie gegen den FC Bayern.

Die Personalnot beim Hamburger SV hat ein neues, drastisches Ausmaß erreicht. Als Miro Muheim in der 19. Minute mit einer Wadenverletzung vom Platz humpelte, verschärfte sich die dramatische Lage weiter. Der Schweizer mit drei Treffern ist der beste HSV-Torschütze und fällt dem Verein nun erneut aus. Dies bringt Trainer Merlin Polzin in akute Nöte, bevor das Spiel am Samstag um 15.30 Uhr gegen den FC Bayern ansteht. Die Mittelfeldkrise scheint sich zu einer unüberwindbaren Hürde zu entwickeln.

Erweiterte Verletzungsspirale bei den Nordelbingern

Hinter den Kulissen fehlt dem HSV nach dem 0:4-Debakel im Nordderby gegen Werder Bremen schlichtweg die Tiefe im Kader. Neben Muheim fallen weitere wichtige Akteure aus, was die Auswahlmöglichkeiten für den Trainer enorm einschränkt. Bilal Nadir leidet an einer Oberschenkelverletzung mit Sehnenbeteiligung. Albert Sambi Lokonga muss sich wegen eines Faszienrisses in der rechten Wade schonen. Dazu kommt Nicolai Remberg, der einen Kreuzbandriss erlitten hat. Die Liste der Ausfälle wirkt wie eine Bestandsaufnahme der aktuellen Misere im Mittelfeld.

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Polzin kritisiert mangelnde Zweikampfbereitschaft

Trainer Merlin Polzin äußerte sich nach dem Spiel äußerst deutlich über die Leistung seiner Mannschaft. Er bezeichnete die Situation, dass wieder ein zentraler Spieler verletzt ausfalle, als maximal beschissen. Die permanenten Umstellungen im Kader bedeuteten für alle Beteiligten eine riesige Herausforderung. Doch Polzin lastete die Verantwortung auch bei den verbliebenen Spielern. Er monierte, dass seiner Mannschaft nach der Pause das Bewusstsein für zweite Bälle und Übergangssituationen gefehlt habe. Ohne diese mentale Stärke sei Erfolg in der Liga unmöglich.

Dramatischer Verlauf im Nordderby gegen Bremen

Der Verlauf des Spiels gegen Werder Bremen spiegelte die Probleme der Hamburger wider. Bereits in der ersten Hälfte leistete sich Hamburg grobe Schnitzer. Fehlpässe und eine mangelhafte Absicherung bei eigenen Eckbällen waren erkennbar. Dass Werder nicht höher führte, war Glück. Bremens Kapitän Marco Friedl erklärte später, seine Mannschaft habe schlecht mit dem Ball gespielt, aber der HSV habe überraschend viel Raum geboten. Nach dem Wechsel brachen bei den HSV-Verteidigern alle Dämme. Marco Friedl traf in der 55. Minute, Njinmah folgte in der 66. und 70. Minute. Torsten Füllkrug erhöhte in der 90. Minute auf das Endergebnis von 0:4.

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Rekordmeister erwartet schweres Wiedersehen

Es ist bereits die dritte herbe Pleite dieser Saison für den Hamburger SV. Nach dem 0:5 gegen Mainz und dem 0:5 in Leipzig kassiert das Team nun erneut ein deutliches Resultat. Insgesamt hat Hamburg 24 Gegentore kassiert. Nur Union Berlin und Mönchengladbach haben in der Liga mehr Tore zugelassen. Die Defensivschwäche und die massiven Ausfälle im Mittelfeld stellen Polzin vor riesige Probleme. Und genau jetzt wartet ausgerechnet der Rekordmeister FC Bayern auf das nächste Duell. Die Erwartungen an eine Kehrtwende sind angesichts der aktuellen Form und der personellen Lage äußerst gering.

Fußballerische Aufarbeitung und nächste Schritte

Muheim bezeichnete die Pleite als inakzeptabel. Seine Bewertung der Leistung in der zweiten Halbzeit fiel vernichtend aus. Er monierte vor allem den fehlenden Kampfgeist, was für die Fans besonders enttäuschend sei. Keeper Daniel Heuer Fernandes sprach von einem schweren Schlag, der richtig wehtue. Das Team wolle den Rückschlag jedoch schnell abhaken. Polzin kündigte eine schmerzhafte Aufarbeitung für den Montag an. Die Zeit für Reflexion ist knapp, da das Training gegen den FC Bayern schnell einsetzen wird. Alle Beteiligten müssen erkennen, dass die aktuelle Entwicklung nicht weiter ignoriert werden kann.