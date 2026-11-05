HSV-Legende Uwe Seeler: U-Bahn-Station nach dem 90. Geburtstag geplant

Zu Ehren der HSV-Ikone Uwe Seeler läuft eine Namensfindung für eine neue U-Bahn-Station. Über 2.000 Vorschläge wurden eingereicht, die bis zum 8. November bewertet werden.

Zu Ehren der Hamburger Sportlegende Uwe Seeler, der am 5. November 2024 seinen 90. Geburtstag gefeiert hätte, läuft derzeit eine öffentliche Namensfindung für eine neue U-Bahn-Station in Hamburg. Der Hamburger SV und zahlreiche Anhänger setzen auf eine langfristige Würdigung des ehemaligen Torjägers im Stadtbild. Die Hamburger Hochbahn sammelt aktuell Vorschläge für die geplante Linie U5.

Initiative für neue U-Bahn-Station Uwe Seeler

Die Hamburger Hochbahn sucht derzeit Namensgeber für drei Haltestellen der zukünftigen U-Bahn-Linie U5, deren Fertigstellung für das Jahr 2040 vorgesehen ist. Diese Stationen entstehen an der Jarrestraße, an der Universität sowie am Farnhornstieg. Besonders die Haltestelle am Farnhornstieg befindet sich nördlich der beiden großen Sportarenen im Volkspark und steht im Fokus der Öffentlichkeitsdebatte. Die Initiativen der HSV-Fans zielen darauf ab, diesen Standort spezifisch dem Andenken an Uwe Seeler zu widmen.

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Massiver Zuspruch für Namensvorschläge Seeler

Die Beteiligung der Hamburger Bürger an diesem Projekt ist überraschend hoch ausgefallen. Seit Ende Oktober läuft die Umfrage, die am 8. November endet. Bis zum angestammten 90. Geburtstag von Uwe Seeler hatten bereits rund 2.000 Personen ihre Vorschläge eingereicht. Knapp ein Drittel aller abgegebenen Stimmen favorisiert eindeutig eine Namensgebung, die an die Karriere und das Wirken des HSV-Idols erinnert. Neben kreativen oder satirischen Beiträgen wie dem "Tim-Walter-Allee" oder dem "Mordor" stechen sachliche und ehrerbietige Alternativen deutlich hervor.

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Merlin Polzin würdigt die historische Bedeutung

Der aktuelle HSV-Trainer Merlin Polzin hebt in diesem Kontext die außerordentliche symbolische Kraft der Legende hervor. Er betonte, dass ein solcher Anlass dazu diene, die enorme Bedeutung von Uwe Seeler für den Verein noch einmal zu verdeutlichen. Für Polzin war Seeler nicht nur als Spieler unersetzlich, sondern vor allem als Mensch und Vorbild für nachfolgende Generationen. Seine Aussage unterstreicht, dass die Erinnerungskultur im HSV über die reine Sportleistung hinausgeht und den Charakter der Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellt.

Weiterer Ablauf der Jury-Entscheidung im November

Der weitere Prozess zur Namensgebung ist strikt strukturiert und endet nicht mit der Schließung der Umfrage am 8. November. Eine Jury aus Vertretern der Hamburger Stadtpolitik wird die eingereichten Vorschläge sichten und eine Vorauswahl treffen. Sie reduziert die vielen Ideen auf maximal drei Favoriten. Diese kuratierten Vorschläge kommen anschließend in eine weitere Online-Abstimmung, bei der die Hamburger Bevölkerung final entscheiden kann. Unter den bereits eingereichten Optionen sind Namen wie "Uwe-Seeler-Allee" oder "Uwe-Seeler-Platz" prominente Kandidaten, die an die bestehende Infrastruktur wie die Straße zwischen Volksparkstadion und Sparda-Bank-Arena anknüpfen.