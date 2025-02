HSV-Leihspieler in Aktion: Nemeth, Selke und Sanne im Einsatz

Die Leihspieler des HSV waren am vergangenen Wochenende in Aktion. Nemeth stand beim Spiel gegen den HSV auf dem Platz und erzielte sogar ein Tor. Selke erzielte bereits 13 Saisontore beim FC Dordrecht. Sanne kam beim FC Dordrecht zu seinem ersten Einsatz.

HSV - Sport direktor András Nemeth (22, Vertrag bis 2026) konnte am vergangenen Wochenende unter die Lupe genommen werden. Der Stürmer wurde gegen den HSV eingewechselt und spielte 34 Minuten. Von der Einsatzzeit her lohnt sich die Leihe. Nemeth stand in 18 Partien insgesamt 942 Minuten auf dem Platz. Das große Problem bleibt allerdings: Der Angreifer ist seit zwei Jahren in der Regel auf der Bank zu finden. Die Verantwortlichen können auch Sonntag (13.

30 Uhr, Sky) in Regensburg genauer hinschauen können. Dann gibt es ein Wiedersehen mit Anssi Suhonen (24, Vertrag bis 2026), der im Winter zum Tabellenletzten verliehen wurde. Der Finne stand dreimal auf dem Platz, die Spielzeit wurde immer weniger (69, 45 und 22 Minuten). Dazu kassierte er nur Niederlagen. Beim 2:0 über Hertha BSC brummte Suhonen auf der Bank.





