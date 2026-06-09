HSV-Leihspieler Pherai: Elversberg zögert nach Aufstieg - Verhandlungen mit HSV

Nach dem Aufstieg in die Bundesliga steht die SV Elversberg vor einer schwierigen Entscheidung: Die vereinbarte Kaufoption für Immanuel Pherai ist deutlich teurer geworden. Sportdirektor Weber lässt die Frist verstreichen, um neu zu verhandeln.

Nach dem Aufstieg in die Bundesliga steht die SV Elversberg vor einer wegweisenden Entscheidung bezüglich der Zukunft von Immanuel Pherai . Der offensive Mittelfeldspieler wurde im Februar vom Hamburger SV ausgeliehen und überzeugte in 13 Spielen mit zwei Toren und zwei Vorlagen.

Eigentlich besitzt Elversberg eine Kaufoption, doch durch den Aufstieg hat sich der Preis drastisch erhöht. Statt der ursprünglich vereinbarten 1,5 Millionen Euro verlangt der HSV nun 2,5 Millionen. Die Frist zur Einlösung der Option läuft am 15. Juni aus, und Sportdirektor Christian Weber plant offenbar, diese verstreichen zu lassen, um anschließend frei verhandeln zu können.

Diese Taktik könnte den Druck auf den HSV erhöhen, der Pherai trotz eines Vertrages bis 2027 nicht in seinen Planungen sieht. Gleichzeitig hat Elversberg mit der bevorstehenden Verpflichtung von Noah Darvich (19) vom VfB Stuttgart eine Alternative gefunden, was die Dringlichkeit reduziert. Dennoch bleibt Pherai ein interessanter Kandidat, da er sich in der Rückrunde bewährt hat und auch auf dem internationalen Markt gefragt ist. Seine Beratungsagentur CAA Stellar pflegt beste Kontakte, doch Elversberg bleibt der erste Ansprechpartner.

Die Entscheidung könnte nach dem 15. Juni fallen, wenn die Option verfällt und Neuverhandlungen beginnen. Für Pherai geht es um seine sportliche Zukunft, da er beim HSV keine Perspektive hat. Der gebürtige Amsterdamer möchte sich in der Bundesliga beweisen, und Elversberg könnte ihm diese Chance bieten.

Allerdings müssen die Saarländer abwägen, ob die Investition von 2,5 Millionen Euro gerechtfertigt ist, insbesondere da der Kader durch den Aufstieg verstärkt werden muss. Neben Pherai steht auch Lukasz Poreba vor einem festen Wechsel für 1,6 Millionen Euro, was bereits unter Dach und Fach ist. Die HSV-Leihspieler waren ein wichtiger Faktor für den Aufstieg, doch nun müssen die finanziellen Realitäten der Bundesliga berücksichtigt werden.

Die Verhandlungen werden zeigen, ob Elversberg bereit ist, tief in die Tasche zu greifen, oder ob sie auf günstigere Alternativen setzen. Die Fans hoffen auf eine schnelle Lösung, damit die Planungen für die neue Saison voranschreiten können. Trainer Horst Steffen würde Pherai gerne halten, doch er kennt auch die wirtschaftlichen Zwänge. In den nächsten Tagen wird sich entscheiden, ob der Deal zustande kommt oder ob Pherai sich anderweitig orientieren muss.

Der Transfermarkt wird zeigen, welchen Wert der 25-jährige Nationalspieler Surinames tatsächlich hat. Sollte Elversberg die Option nicht ziehen, könnten andere Klubs aus dem In- und Ausland interessiert sein. Die kommende Woche wird somit richtungsweisend für beide Vereine und den Spieler





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