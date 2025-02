HSV-Liveticker: Hamburger gegen Tabellenletzten Jahn Regensburg

Der HSV reist zum Tabellenletzten Jahn Regensburg. Trainer Merlin Polzin könnte mit einem Sieg Tabellenführer werden. Der Jahn ist aber nicht zu unterschätzen.

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der HSV reist in den Süden Deutschlands zum Tabellenletzten Jahn Regensburg . Gegen den SSV könnte Trainer Merlin Polzin im neunten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben und mit einem Sieg Tabellenführer werden. Am vergangenen Wochenende rettete Davie Selke die Serie mit einem Doppelpack beim Sieg in Ulm. Doch den Jahn darf man nicht unterschätzen. Die Regensburger kämpfen mit allem was sie haben um den Klassenerhalt.

Nach der 1:2-Niederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth trennen die Rot-Weißen vier Punkte vom Relegationsplatz. Anstoß ist um 13:30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker! Vor Gegner Regensburg hat der 34-Jährige trotz des Tabellenplatzes Respekt. „Wir spielen gegen eine Mannschaft, die im eigenen Stadion schon einige Punkte und Siege geholt hat. Zuletzt haben sie zu Hause verdient gegen Hertha BSC gewonnen, wir haben also alle Antennen an und werden ganz sicher nicht den Fehler machen, irgendeinen Gegner zu unterschätzen“, warnt Polzin. „Natürlich gehen wir nach den letzten Spielen und Ergebnissen mit viel Überzeugung in uns und unsere Stärken in dieses Spiel. Überzeugung ist für uns ein wichtiger Faktor, aber auch Demut ist ein wichtiges Wort für uns, zumal wir wissen, dass die Regensburger mit ihrer Fünferkette zweikampfstark sind, viele Ballgewinne erzielen und im Umschaltspiel ihre Stärken haben.“ sieht Cheftrainer Polzin auf einem guten Weg. „In der Mannschaft ist etwas gewachsen, was uns als Trainerteam natürlich sehr glücklich macht. Man spürt, dass sich alle dieser Gruppe verschrieben haben und füreinander einstehen“, erklärte er am Freitag. „So schaffen wir es auch, dass wir als Mannschaft ungemein schwer zu schlagen sind, siehe die Rückschläge in Berlin oder Münster. Da hat sich eine Art Selbstverständnis entwickelt, auch dahingehend, wie wir die Dinge annehmen. Wir wollen nichts stur durchdrücken, sondern uns dem Gegner und den Gegebenheiten anpassen, aber immer auf unsere Art und Weise.“ Dabei könnte es auch Vizekapitän Jonas Meffert erwischen. Schließlich ist Elfadli eigentlich als Sechser geholt worden, denn Daniel Elfadli könnte wieder in die Innenverteidigung rutschen. Möglicherweise bedeutet das für Kapitän Sebastian Schonlau, dass dieser wieder auf der Bank Platz nehmen muss. Das spiegelt sich auch in der Gesamtbilanz wider. Aus elf Spielen gab es sieben Siege des HSV. Zwei Partien endeten mit einem Unentschieden und nur zwei Duelle gingen an die Regensburger. In den vergangenen fünf Spielen schossen die Rothosen 21 Tore. Macht einen Schnitt von 4,2 Toren pro Spiel. Damit dürfte der SSV einer der Lieblingsgegner der Hanseaten sein





