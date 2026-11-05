HSV muss Schlusslicht Gladbach besiegen und historische Schwäche überwinden

Der Hamburger SV erwartet Borussia Mönchengladbach im Volksparkstadion. Trotz Favoritenrolle plagt den HSV eine starke Heimstatistik gegen Tabellenschlusslichter, die zur Herausforderung wird.

Das Heimspiel des Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend stellt für den Verein eine scheinbar einfache, aber historisch vertrackte Aufgabe dar. Bei einem Anpfiff um 20:30 Uhr im Sky-Programm empfängt der HSV den Tabellenletzten, der in den ersten sechs Saisonspielen verloren hat. Mit lediglich vier Punkten belegt Gladbach aktuell den 18. Platz in der Bundesliga. Auf dem Papier deutet diese Konstellation auf eine klare Dominanz des HSV hin, doch die Realität sieht anders aus.

Historische Schwäche gegen Tabellenletzte

Die Statistiken zeigen, dass diese Spielkonstellation für den HSV in der Praxis eine erhebliche Hürde darstellt. In den letzten zehn Heimduellen gegen den Tabellenletzten seit dem Jahr 2007 erzielte die Mannschaft nur drei Siege. Hinzu kommen zwei Unentschieden und fünf Niederlagen, was die Bilanz deutlich verschlechtert. Im direkten Vergleich dazu dominiert der FC Bayern München diese Kategorie mit enormer Sicherheit.

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Seit der Saison 2000/01 gewannen die Bayern 20 von 25 Heimpartien gegen den Letzten, was einer Erfolgsquote von 80 Prozent entspricht. Dabei verlor Bayern München nur ein einziges Spiel in dieser Disziplin. Seit dem Jahr 2008 ist der Rekordmeister sogar zu Hause und auswärts ungeschlagen, wenn es gegen das Schlusslicht geht. Diese Entwicklung unterstreicht, wie schwer es für den HSV ist, gegen solche Gegner die nötige Konstanz zu wahren.

Vergangenheit und aktuelle Position

Historisch betrachtet war der HSV in der Vergangenheit deutlich erfolgreicher in dieser Rolle. Seit der Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 gab es insgesamt 37 Heimspiele gegen einen Klub mit der roten Laterne. Von diesen Partien gewann der HSV 25, was einem Anteil von 68 Prozent entspricht. Nur in sechs Spielen, also 16 Prozent, musste sich der HSV geschlagen geben.

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In den ersten 28 dieser Begegnungen erlitt der HSV lediglich eine Niederlage. Die Bilanz wäre ohne die negativen Trends der vergangenen Jahre nahezu perfekt gewesen. Dennoch berechtigen die jüngsten Ergebnisse die Sorge, dass Punkte im eigenen Stadion gegen den Letzten verloren gehen könnten. Als positive Erinnerung bleibt jedoch die Aufstiegssaison im Vorjahr, in der die Mannschaft.

Taktische Ausrichtung und Trainerforderungen

Trainer Merlin Polzin, der im Alter von 35 Jahren das Ruder führt, hat klare Ziele für das kommende Duell formuliert. In der vergangenen Saison gewann seine Mannschaft das einzige Heimspiel gegen den Platz 18, als man Heidenheim am vierten Spieltag mit 2:1 besiegen konnte. Für das bevorstehende Spiel gegen Gladbach kündigt der Coach an, dass das Team sehr motiviert sei.

Polzin betonte, dass die Mannschaft das Stadion heiß machen wolle. Man plane, mit allen verfügbaren Mitteln zu versuchen, das Spiel zu gewinnen. Diese aggressive Ausrichtung soll die vergangene Schwäche in Heimspielen gegen Schlusslichte überwinden. Die Fans erwarten von der Mannschaft, dass sie die mentale Barriere der letzten Jahre ablegt und die historische Dominanz im eigenen Stadion gegen Tabellenletzte wiederherstellt.

Weiterer Saisonverlauf für den HSV

Nach dem wichtigen Duell am Freitag steht der HSV bereits mit weiteren Terminen im Kalendarium. Am Samstag, den 19. Dezember, tritt die Mannschaft bei Elversberg an. Das Spiel beginnt um 15:30 Uhr. Kurz danach folgt am Mittwoch, den 13. Januar, ein Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg. Der Anpfiff ist ebenfalls um 20:30 Uhr.

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Diese engen Spielzeiten testen die Fitness und Tiefe des Kaders. Der HSV muss zeigen, dass er nicht nur gegen die schwächste Mannschaft der Liga, sondern auch gegen die Gegner in der Mitte und dem oberen Feld bestehen kann. Die Leistung gegen Gladbach wird als wichtiger Indikator für die weitere Entwicklung der Saison unter Trainer Merlin Polzin gewertet. Der Sieg gegen den Tabellenletzten wäre ein entscheidender Schritt zur Stabilisierung der Position im Mittelfeld der Tabelle.