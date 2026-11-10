Mario Vuskovic kehrt nach vierjähriger Dopingsperre zum HSV zurück. Sein Bruder Luka Vuskovic bestätigt mit herausragenden Leistungen bei Brighton seinen Status als Top-Abwehrspieler in der Premier League.

Mario Vuskovic, der kroatische Innenverteidiger des Hamburger SV, steht am Sonntag im Testspiel gegen Hajduk Split sein erstes Pflichtspiel seit vier Jahren. Die Begegnung um 15 Uhr markiert das offizielle Comeback des 24-Jährigen, der lange Zeit durch eine Dopingsperre pausieren musste. Direkt im Anschluss an diese Rückkehr ins aktive Fußballleben wird er eine Woche später am 15 Uhr ins Bundesliga-Aufgebot des HSV zurückkehren.

Comeback nach vierjähriger Sperre

Die Rückkehr von Mario Vuskovic erfolgt im hochspannenden Nordderby gegen Werder Bremen. Nach einer vierjährigen Pause darf er sich auf das Vertrauen seines Vereins verlassen. Dieses Engagement ist der logische nächste Schritt nach seiner Rehabilitierung. Der 24-Jährige hat die Zeit der Abstinenz genutzt, um sich sportlich und mental auf diesen Moment vorzubereiten. Das Spiel gegen Hajduk Split dient dabei als offizieller Abschluss der Vorbereitung für diese Rückkehr.

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Lukas Dominanz bei Brighton Hove Albion

Während sich der Fokus in Hamburg auf Mario richtet, dominiert sein Bruder Luka Vuskovic, 19 Jahre alt, die Nachrichtenlage in England. Er ist fest in der Startelf von Brighton & Hove Albion integriert und hat entscheidenden Anteil am zweiten Tabellenplatz in der Premier League. In allen zehn absolvierten Ligaspielen stand er von der ersten Minute an auf dem Platz. Von diesen Partien gewann er sieben, was die Stabilität seiner defensiven Leistungen unterstreicht.

Seine offensive Qualität beweist er ebenfalls. Einmal erzielte er bereits ein Tor für den Verein. Am vergangenen Wochenende sorgte er beim 2:0-Erfolg gegen Brentford für die Vorlage zum zweiten Treffer, indem er einen Elfmeter provozierte. Die britische Presse, insbesondere die Zeitung "Guardian", hat ihn als "zurückgezogenen Spielmacher" gefeiert. Diese Bezeichnung honoriert seine Fähigkeit, defensiv sicher zu stehen und gleichzeitig offensiv Impulse zu setzen.

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Individuelle Auszeichnung und Statistiken

Luka Vuskovic ist einer von acht Nominierten für die Wahl zum Spieler des Monats Oktober in der Premier League. Die Auswertung reicht bis Montag. In diesem Zeitraum spielte sein Team unter der defensiven Leitung von Vuskovic dreimal zu null. Besonders herausragend war der überraschende 1:0-Erfolg gegen den Top-Klub Manchester City. Dort hatte er den Superstar Erling Haaland, 26 Jahre alt, effektiv im Griff. Er führte drei abgefangene Bälle und drei erfolgreiche Klärungsaktionen zu Buche.

Seine Entwicklung setzt sich nahtlos fort, wo er bereits in der Vorsaison als Leihprofi des HSV für den Klassenerhalt sorgte. Damals erzielte er in 28 Einsätzen sechs Tore und überzeugte vor allem bei Luftduellen. Der Stammklub Tottenham hatte ihn überraschend für 54 Mio. Euro an Brighton verkauft. Die aktuelle Tabellenposition von Tottenham als Elfte deutet auf ein mögliches Bedauern des früheren Arbeitgebers hin.

Stadler und nationale Karriere

Spekulationen über einen weiteren Mega-Wechsel, etwa zu Liverpool, sind bereits im Gange. Statistisch gehört Luka Vuskovic zu den besten Verteidigern aller Teams in der Liga. Mit 62 Klärungsaktionen liegt er ligaweit auf Platz zehn. In der Kategorie der gewonnenen Kopfballduelle belegt er Platz sechs. Seine Zweikampfquoten betragen in der Luft 66,7 Prozent und insgesamt 60,7 Prozent. Diese Werte sind trotz des höheren Premier-League-Niveaus exzellent, wie Daten von sofascore.com belegen.

Für Kroatiens Nationaltrainer Slaven Bilic, 58 Jahre alt, ist der 19-Jährige unverzichtbar. Bilic lobte ihn kürzlich explizit: "Man wartet, bis man einen Fehler erkennen kann, aber es gibt keinen. Intelligenz, Mut, Führungsstärke: Es gibt keine Schwankungen in seinem Spiel." Dieser Rückhalt durch den Nationaltrainer unterstreicht die Bedeutung von Luka Vuskovic für die nationale Elf und die zukünftige Karriere der Gebrüder Vuskovic.