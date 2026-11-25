Martin Adeline wartet noch auf seinen ersten direkten Ertrag. Doch intern zählt beim HSV etwas ganz anderes.

Mittelfeldmann Martin Adeline wartet beim HSV noch auf seinen ersten Scorerpunkt – und spielt oft defensiv. Warum die Verantwortlichen ihm trotzdem vertrauen. Zehn Treffer und elf Assists – kein Profi aus der französischen Ligue 2 konnte in der vergangenen Saison mehr Scorerpunkte vorweisen als Martin Adeline.

Die Erwartungen waren entsprechend hoch, als der 22‑Jährige im Juli für vier Millionen Euro nach Hamburg wechselte. Bislang hat Adeline für den HSV weder ein Pflichtspiel-Tor noch selbst erzielt. Das sorgt für Fragezeichen bei manchen Fans. Aber den 22-Jährigen allein daran zu bewerten, greift zu kurz.

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Sie alle sind verletzt oder zumindest nicht einsatzfähig. Zudem mussten Albert Grønbæk und Fábio Vieira, der in Bremen sein Comeback feierte, in dieser Saison schon mit Muskelfaserrissen aussetzen. Dazu hat Kofi Amoako, der zweimal angeschlagen im Kader fehlte, einen schweren Stand unter Merlin Polzin. Die größte Konstante im HSV-Zentrum ist seit dem Sommer ein anderer Zugang: Adeline.

Der Franzose stand zuletzt siebenmal in Folge in der Startelf und ist derzeit unverzichtbar – auch, aber nicht nur aufgrund der vielen Ausfälle seiner Konkurrenten. Am Sonntag in Bremen war Adeline in Abwesenheit von Sambi Lokonga und Co. sogar der am defensivsten ausgerichtete Mittelfeldmann seines Teams. Das überraschte einige Anhänger. Der kritische Tenor: Warum spielt ein Profi, der in der Vorsaison einer der besten Offensivprofis in der französischen 2.

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Liga war, als er noch für ES Troyes AC auflief, beim HSV nun auf der Sechs? Abgesehen davon, dass Polzin vor der Abwehr aktuell nicht viele andere Optionen besitzt, hatten die Bosse schon bei der Transferverkündung auf die Vielseitigkeit von Adeline verwiesen.

„Martin bringt genau die Qualitäten mit, die unser Spiel bereichern und uns neue Optionen und damit Flexibilität eröffnen“, hatte Kathleen Krüger gesagt und gelobt: „Martin ist ein selbstloser Teamplayer, der auf dem Platz sehr stark für das Kollektiv arbeitet. “Genau deshalb schätzen die Trainer den quirligen Rechtsfuß so sehr. Intern wird Adeline für seine Mannschaftsdienlichkeit, für seine Verbindung zu den Mitspielern und vor allem für seinen Fleiß gelobt.

Beim Nordderby, seinem erst zweiten Bundesligaeinsatz über 90 Minuten, spulte Adeline insgesamt 13,3 Kilometer ab und damit mehr als jeder andere Profi auf dem Rasen. Youri Regeer, der laufstärkste Bremer, kam auf „nur“ 12,0 Kilometer. Adeline stopft Löcher, die von außen vielleicht nicht zu sehen sind. Was zu erkennen ist, ist seine Giftigkeit in den Zweikämpfen, auch wenn er nicht alle gewinnt.

Durch die etwas tiefere Position war er gegen Werder defensiv in noch mehr Duelle verwickelt. Die offensiven Stärken des 1,81-Meter-Mannes hatte Sportdirektor Claus Costa bereits bei der Verpflichtung hervorgehoben: „Martins Spiel zeichnet sich durch hohe Aktivität, Intensität und Tiefgang aus. Er verfügt über ein gutes Gespür für Räume im letzten Drittel und hat die Fähigkeit, immer wieder in den torgefährlichen Bereich vorzustoßen.

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“Das Problem war bisher, dass Adeline diese Vorstöße noch nicht gewinnbringend krönen konnte, etwa mit seiner ersten Torvorlage. Die HSV-Bosse wissen, dass der ehemalige U20-Nationalspieler nicht den technisch besten Abschluss hat und er kein Mann für viele Traumtore ist – wie etwa Miro Muheim. Sie schätzen aber an Adeline, dass er sich alles auf dem Platz hart erarbeitet. In Troyes hat er sich dafür bis zu seinem Wechsel immer wieder mit Scorerpunkten belohnt.

Beim HSV blieb das bislang aus. Es wirkte zuletzt sogar so, als würde Adeline aufgrund seiner enormen Laufleistung die letzte Kraft für den offensiven Ertrag fehlen. Einige seiner Entscheidungen gingen beim Derby daneben. Aber auch dort tauchte Adeline vorn immer wieder in den gefährlichen Zonen auf.

Von Amoako bis Vuskovic: Das steckte hinter den HSV-Entscheidungen beim Derby-Debakel Ein klassischer Zehner ist er übrigens ohnehin nicht. Laut den Statistikern von transfermarkt.de hat Adeline in seiner Profikarriere bislang mehr Partien im zentralen Mittelfeld absolviert als im offensiven Zentrum . Er ist also eher ein Achter – und kann auch als umtriebiger Sechser agieren, wenn er muss. Effektiver muss er dennoch werden.

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