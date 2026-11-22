Mehr als die Hälfte des Kaders kennt das Nordderby nur von außen. Wer Erfahrung mitbringt – und wer vor dem Debüt steht.

Mehr als die Hälfte des HSV-Kaders hat noch nie ein Nordderby gespielt. Wer vor seiner Premiere steht und wer die meiste Bremen-Erfahrung mitbringt. In der vergangenen Saison setzte sich in den beiden Nordderbys jeweils die Heimmannschaft durch.

Werder gewann in Bremen mit 3:1, der HSV im Volkspark mit 3:2. Die vier Hamburger Derby-Tore erzielten Albert Sambi Lokonga, Luka Vuskovic, Yussuf Poulsen und Robert Glatzel. Von den HSV-Profis, die dieses Mal für das Bremen-Spiel zur Verfügung stehen, hat noch keiner in einem Nordderby getroffen.

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Mehr als die Hälfte des Aufgebots fürDass die Sommerzugänge Sebastiaan Bornauw, Zakaria El Ouahdi, Martin Adeline, David Møller Wolfe, Patson Daka, Terem Moffi und Kofi Amoako vor ihrem ersten Nordderby stehen, liegt auf der Hand. Fünf der sieben Neuen werden am Sonntag direkt in der Startelf erwartet und könnten damit eine besondere Premiere feiern. , Alexander Røssing-Lelesiit und Ersatztorhüter Sander Tangvik stehen vier weitere Profis im Hamburger Spieltagskader, die noch keine Nordderby-Erfahrung auf dem Platz gesammelt haben.

Nandja und Tangvik saßen in der vergangenen Saison beim Auswärtsspiel in Bremen lediglich auf der HSV-Bank. Røssing-Lelesiit verpasste das Hinspiel gesperrt und das Rückspiel verletzt. Am Sonntag hat der Norweger gute Chancen auf sein Nordderby-Debüt. Mit Warmed Omari, Otto Stange und Albert Grønbæk gehören drei HSV-Profis zum Aufgebot für das Bremen-Spiel, die zumindest schon einmal Nordderby-Luft geschnuppert haben.

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Das Trio feierte seine Premiere in der vergangenen Saison beim 1:3 im Weserstadion. Grønbæk und Omari standen damals in der Startelf, legten aber beide einen unglücklichen Auftritt hin. Stange wurde für die letzten 15 Minuten eingewechselt, blieb als Joker jedoch wirkungslos. Auf jeweils zwei Nordderby-Einsätze kommen bislang Fábio Vieira, Nicolás Capaldo und Mario Vuskovic.

Capaldo und Vieira waren in der vergangenen Saison in beiden Duellen dabei und bereiteten jeweils ein HSV-Tor vor. Wie schon in der zurückliegenden Spielzeit wird Capaldo die Hamburger auch am Sonntag als Kapitän auf den Platz führen. , dessen Dopingsperre nach vier Jahren gerade abgelaufen ist, kam in der Saison 2021/22 in beiden Nordderbys der Zweiten Liga zum Einsatz.

Der 2:0-Erfolg der Hamburger im September 2021 in Bremen war gleichzeitig sein erstes Spiel für den HSV – allerdings unter Corona-Bedingungen und vor nur wenigen Zuschauern im Stadion. Bleiben noch die HSV-Profis mit der größten Nordderby-Erfahrung. Auf Platz drei liegt Miro Muheim mit drei Einsätzen und einer Torvorlage. Rang zwei belegt Torhüter Daniel Heuer Fernandes, der bislang viermal gegen Bremen für den HSV auf dem Platz stand und dabei im Schnitt zwei Gegentreffer pro Partie kassierte.

An der Spitze steht Bakery Jatta mit sechs Nordderby-Einsätzen. Sein erstes Duell mit Werder im April 2017 in Bremen war gleichzeitig sein Profidebüt für den HSV. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.

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