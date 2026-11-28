Gegen den Rekordmeister hielt der HSV stark dagegen. Diese Profis verdienten sich Bestnoten – und einer überraschte besonders.

Der HSV holt in Überzahl einen Punkt gegen Bayern München. So hat die MOPO die Leistungen der Spieler bewertet. Vereitelte nach einem Eckstoß gleich die erste Bayern-Chance und hatte danach einen deutlich ruhigeren Nachmittag, als er es sich erträumt haben dürfte. Beschäftigte auf der rechten Seite zumeist zwei Bayern und machte defensiv den Laden dicht. Ein wichtiger Faktor dafür, dass die Gäste selten gefährlich wurde – auch wenn dem Marokkaner selbst offensiv die ganz große Durchschlagskraft fehlte. Rettete einmal in allerhöchster Not gegen Sapoko Ndiaye und lieferte ansonsten als diesmal rechter Part der Innenverteidigung zuverlässige Arbeit ab. Harmonierte gut mit Nebenmann Vuskovic. Das Comeback des Jahres fand ein schönes Ende für den Kroaten, der sich über einen nicht einkalkulierten Punkt freuen durfte. Sein Anteil daran: Ein konzentrierter Auftritt ohne Schwächen.

Díaz' Schuss klärte er zur Ecke . Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Bayern ihm nicht alles abverlangten. Zurecht warf man ihm häufig Fahrlässigkeit vor.

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Diesmal besann er sich auf schnörkellose Defensivarbeit und löste seine Aufgaben sehr zufriedenstellend. Stand vom Anpfiff weg komplett unter Strom und nervte die Bayern. Das gipfelte im Platzverweis für Kimmich , der den Norweger nach dessen Provokation an den Haaren zog.