HSV patzt in Regensburg - Adamyan trifft für den Jahn, Selke gleicht aus

Der Hamburger SV spielte beim Tabellenletzten Jahn Regensburg 1:1. Sargis Adamyan brachte die Bayern in Führung, Davie Selke glich für den HSV aus.

Der Hamburger SV konnte beim Tabellen-Schlusslicht Jahn Regensburg keinen Sieg erringen und trennte sich mit 1:1. Zwei ehemalige Kölner spielten dabei zentrale Rollen in dem Duell zwischen Abstiegs- und Aufstiegskandidaten. Sargis Adamyan brachte die Bayern bereits in der 6. Minute in Führung. Der Stürmer war im Winter nach Regensburg verliehen worden und trifft damit bereits zum zweiten Mal seit seiner Rückkehr.

Für den FC war Adamyan zuvor unter Trainer Gerhard Struber kaum noch zum Zug gekommen. Davie Selke sorgte in der 83. Minute für den Ausgleich. Der ehemalige Kölner verwandelte einen Elfmeter und zeigte dabei Nervenstärke. Kurz zuvor hatte er vom Punkt versagt. Der Ausgleich fiel in Unterzahl, nachdem Emir Sahiti eine völlig unnötige Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Hamburg blieb auch im neunten Spiel unter Trainer Merlin Polzin ohne Niederlage. Beim Tabellen-Letzten dürften sich die Rothosen freilich deutlich mehr erhofft haben. Immerhin verkürzten sie den Abstand auf Tabellenführer Köln auf nur noch einen Punkt.





