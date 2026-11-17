Vor dem wichtigen Spiel am Sonntag kehren Stürmer Patson Daka und Terem Moffi zum HSV-Training zurück. Trainer Merlin Polzin plant mit den Rückkehrern und hofft auf eine starke Aufstellung für das Derby bei DAZN.

In der entscheidenden Woche vor dem Derby gibt es beim Hamburger Sport-Verein sowohl positive als auch negative Entwicklungen im Kader. Trainer Merlin Polzin bestätigte am Dienstagabend, dass die beiden Stürmer Patson Daka und Terem Moffi das vollständige Mannschaftstraining absolviert haben. Die beiden Akteure gelten nun als fit für das anstehende Großereignis am kommenden Sonntag.

Verletzungssituation und Kaderplanung

Die Rückkehr von Patson Daka im Alter von 28 Jahren und Terem Moffi im Alter von 27 Jahren stellt eine erhebliche Aufwertung für die Offensive dar. Beide Spieler nahmen am Dienstagnachmittag an der kompletten Trainingseinheit teil und zeigten sich trainingsbereit. Dies erhöht die Chancen, dass sie für das wichtige Spiel in der Startaufstellung stehen werden. Trainer Merlin Polzin äußerte sich optimistisch bezüglich der Einsatzfähigkeit seiner Stürmer für das Match.

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Positiv stimmt auch die Entwicklung bei Miro Muheim und Fabio Vieira. Muheim, 28 Jahre alt, litt unter muskulären Problemen, während Vieira, 26 Jahre alt, einen Muskelfaserriss erlitten hatte. Laut Angaben von Trainer Merlin Polzin nahmen beide Spieler bereits an Teilen des Mannschaftstrainings teil. Der Trainer ging davon aus, dass ihre Rückkehr in das Aufgebot Punktlandungen sein werden. Dies bietet ihm zusätzliche Optionen für die offensive Ausrichtung des Teams.

Allerdings gibt es im Mittelfeld-Zentrum ernsthafte Probleme für das Derby. Nach Nicolai Remberg, der einen Kreuzbandriss erlitten hat, und Bilal Nadir mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel mit Sehnenbeteiligung, muss auch ein dritter Akteur pausieren. Die genaue Identität des dritten Spielers wird im Text als (27) mit einer Faszienverletzung in der Wade bezeichnet. Trainer Merlin Polzin muss nun eine vierte Ergänzung für das Aufgebot finden.

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Alternativen und Koffi Amoako

Es ist noch nicht entschieden, wer die fehlenden Mittelfeldspieler ersetzen wird. Trainer Merlin Polzin erwähnte, dass es noch einige Variablen gibt, die in die Entscheidung einfließen. Er möchte abwarten, bis alle National- und Nationalspieler wieder in Hamburg sind. Nicolás Capaldo und Koffi Amoako gelten als mögliche Kandidaten, um die fehlende Rolle zu übernehmen. Beide Spieler könnten in den Fokus rücken.

Neben diesen Namen stehen auch Albert Grønbaek und Martin Adeline im Raum. Beide sind 22 Jahre alt und könnten theoretisch die Lücken schließen. Polzin würde die Rolle diesen beiden Spielern ebenfalls zutrauen, wenn es nötig sein sollte. Die Wahl des richtigen Aufgebots ist entscheidend für den Erfolg im Derby. Der Trainer sucht nach der besten Kombination für das kommende Spiel.

Comeback von Mario Vuskovic

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Comeback von Mario Vuskovic. Der 25-jährige Spieler darf nach vier Jahren Doping-Sperre, zwei Monaten Training und 65 Testspielminuten am Sonntag gegen Hajduk Split (1:1) direkt auf sein Kader-Comeback hoffen. Trainer Merlin Polzin betonte, dass der Spieler sehr froh ist, dass der ganze Rummel vorbei ist. Er habe total Bock und sei im Rennen für einen der 20 Kaderplätze.

Zudem muss Sturm-Routinier Yussuf Poulsen ersetzt werden. Der 32-jährige Akteur hat ebenfalls eine Faszienverletzung in der Wade erlitten. Dies bedeutet, dass der Kader weiterhin unter Druck steht. Trainer Merlin Polzin muss mit den verbliebenen Optionen gut haushalten. Die Situation erfordert Flexibilität und eine sorgfältige Auswahl der Spieler für das Spiel am Sonntag.

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Motivation und Ziele im Derby

Ungeachtet der Verletzungssorgen herrscht im Aufgebot eine hohe Motivation. Trainer Merlin Polzin erklärte, dass man von der ersten Minute an gespürt habe, dass alle brutal total Bock hätten. Jeder im Team wisse, dass der Sonntag ein richtig geiler Tag werden soll. Man werde alles rauslassen und keine Schranken oder Grenzen ziehen.

Das Team will bereit sein für alles, was an dem Tag abverlangt wird. Die Vorbereitung konzentriert sich nun auf die finale Kaderbestimmung. Die Entscheidung steht noch nicht, aber die Spieler sind fokussiert. Das Spiel wird um 17.30 Uhr übertragen und auf DAZN zu sehen sein. Der HSV möchte diese Chance nutzen, um wichtige Punkte zu sammeln. Die Stimmung im Aufgebot ist trotz der Personalengpässe positiv. Alle Akteure sind bereit, ihr Bestes zu geben.