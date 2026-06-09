HSV plant Neuaufstellung nach der Saison

Der Hamburger Sportverein (HSV) plant nach der Saison eine umfassende Neuaufstellung. Trainer Torsten Jansen wird seinen Profis sechs Wochen Urlaub gönnen, bevor es am 20. Juli in die Vorbereitung geht.

Die Hamburger Sport verein ( HSV ) plant nach der Saison eine umfassende Neuaufstellung . Trainer Torsten Jansen wird seinen Profis sechs Wochen Urlaub gönnen, bevor es am 20.

Juli in die Vorbereitung geht. Der HSV hat einige Baustellen, da der Geschäftsführer Christian Hüneburg den Verein zum 30. Juni nach nur 21 Monaten verlassen wird. Der HSV sucht nach einer Person mit Expertise in den Bereichen Finanzen, Sponsoring und Lizenzierung.

Der Trainer Jansen benötigt Zeit, um die neuen Puzzleteile richtig zusammenzusetzen. Der HSV hat einige Probleme, nachdem Kapitän Niklas Weller seine Karriere beendet hat und Spieler wie Andreas Magaard, Casper Ulrich Mortensen, Jacob Lassen und Mohamed El-Tayar den Verein verlassen haben. Die Abwehrzentrum muss sich zwei neue Kreisläufer, Jan Schmidt und Martin Hovde, erst finden. Der HSV hat sich einen talentierten Torwart namens Nowottny angezogen, der Druck auf Robin Haug, den norwegischen Nationaltorwart, legt.

Der HSV hat auch einen technisch versierten Linkshänder namens Nicolai Daling, der die Lücke schließen soll, die Jacob Lassen hinterlässt





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