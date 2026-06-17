HSV: Polzin und Costa bauen die Mannschaft um

In den letzten eineinhalb Jahren hat der HSV unter Trainer Merlin Polzin rund 70 Transfer-Bewegungen hingelegt. Das Team wird für den körperlich anspruchsvolleren Spielstil in der Bundesliga umgekrempelt. Es ist gut möglich, dass nach Ende des Transferfensters nur noch wenige Profis übrig bleiben, die im Mai 2025 auf dem Rathausbalkon den Aufstieg feierten. Der HSV sucht nach Verstärkungen auf vielen Positionen und setzt dabei auf seine Scouting-Abteilung.

Der HSV hat unter Trainer Merlin Polzin (35) in den letzten eineinhalb Jahren rund 70 Transfer -Bewegungen hingelegt. Polzin und sein Trainerteam entscheiden bei jedem Transfer einzig danach, was die Mannschaft für das jeweilige Saisonziel braucht.

Das Schlagwort ist Intensität, die sich nicht über die Kilometeranzahl, sondern über die Stabilität in Zweikämpfen, schnelle Umschaltmomente im Kopf und mehr Power, Fußball zu spielen, definiert. Der Wandel fing schon im Zweitliga-Aufstiegskampf an und das Team wird seit drei Transferfenstern für den körperlich anspruchsvolleren Spielstil in der Bundesliga umgekrempelt. Verdienste der Vergangenheit zählen dabei nicht.

Es ist gut möglich, dass nach Ende des Transferfensters nur noch vier von 30 Profis übrig bleiben, die im Mai 2025 auf dem Rathausbalkon den Aufstieg feierten. Von ihnen hat mit Torwart Daniel Heuer Fernandes (33) nur noch einer einen Stammplatz. Um das aufzufangen, arbeitet Sportdirektor Claus Costa (42) auf vielen Positionen an Verstärkungen. Die feste Verpflichtung von Leihprofi Albert Grønbæk (25/aus Rennes) ist mit 4,7 Mio.

Euro der teuerste Transfer seit neun Jahren. Er kann im Mittelfeld sowie auf dem offensiven und defensiven Flügel spielen. Diese Flexibilität ist eines der Merkmale, nach denen verstärkt gesucht wird. Auch Kofi Amoako (21) ist vielseitig als defensiver Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger einsetzbar.

Gesucht wird ein Abwehrchef als Ersatz für Luka Vuskovic (19), zudem gleich mehrere Außenverteidiger, die im besten Fall auf beiden Seiten spielen können. In der Offensive sollten mindestens drei Neue kommen, auch sie im besten Fall flexibel auf dem Flügel, hinter den Spitzen oder im Angriffszentrum einsetzbar. Als Spielmacher soll Fábio Vieira (26) nach seiner Leihe fest von Arsenal verpflichtet werden. Doch die Verhandlungen um die Ablöse werden zäh.

Der HSV zählt für den Dauer-Umbruch auf seine Scouting-Abteilung. Im Zehn-Mann-Team kamen im Sommer zwei Späher neu dazu, zudem wird das Datenscouting ausgeweitet. Der Anspruch: Mögliche Zugänge sollen schon frühzeitig bekannt sein und verlässlich in die definierten Profile passen





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