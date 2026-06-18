HSV präsentiert sich im Volksparkstadion

Der HSV spielt gegen den FC Everton in der Saisoneröffnung im Volksparkstadion. Die Frauen der beiden Klubs spielen vor den Profi-Männern ein Test-Duell gegeneinander. Es ist eine Premiere im Weltfußball.

Am 1. August präsentiert sich der HSV wieder seinen Fans im Volksparkstadion . Und das mit einem doppelten Premier-League-Knaller. Bei der Saisoneröffnung geht es gegen den FC Everton.

Soweit bekannt. Neu: Direkt vor den Profi-Männern spielen zuerst die Frauen der beiden Klubs ein Test-Duell gegeneinander. So eine Doppelveranstaltung an einem Tag gab es noch nie im Volkspark. Das Duell der Toffees gegen die Rothosen ist eine Premiere im Weltfußball.

Everton (gegründet 1878) und der HSV (1887) standen sich noch nie in einem Pflicht- oder Freundschaftsspiel gegenüber. Everton (aktueller Trainer ist David Moyes) ist eines der zwölf Gründungsmitglieder der englischen Profi-Liga von 1888. Der HSV gehört zu den 16 Klubs, die bei Einführung der Bundesliga 1963 dabei waren. Everton holte neunmal die englische Meisterschaft sowie fünf FA-Cups, gewann 1985 den Europacup der Pokalsieger.

In der vergangenen Saison landeten die Männer auf Platz 13. Wie übrigens auch der HSV. Die beiden Begegnungen werden eingebettet in die alljährliche Auftakt-Veranstaltung, das Volksparkfestival. Rund um das Stadion steigen zahlreiche Events für die HSV-Fans.

Zudem werden die Spieler beider Kader separat vorgestellt. Es werden übrigens zahlreiche Anhänger von der Insel erwartet. Diese sind mit Reisen zu internationalen Zielen in den vergangenen Jahren nicht verwöhnt worden. Zuletzt in der Saison 2017/18 spielte Everton in der Europa League.

Zusätzlich reizt ein Wochenendtrip in die Stadt, in der die berühmtesten Söhne Liverpools, die Beatles, den Grundstein für ihre Weltkarriere gelegt haben. Die Kiez-Kneipen sollten bis dahin ihre Bier-Vorräte aufgestockt haben





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HSV FC Everton Saisoneröffnung Volksparkstadion Frauenfußball

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