HSV-Profi Capaldo hofft auf WM-Nominierung - Cardoso spricht über Glücksgefühl

Der Hamburger Nicolas Capaldo wartet gespannt auf die Entscheidung des argentinischen Nationaltrainers Lionel Scaloni über den WM-Kader. Während er im ersten Testspiel debütierte, saß er im zweiten auf der Bank. Sein Landsmann und HSV-Veteran Rodolfo Cardoso spricht über Capaldos aktuelle Glückseligkeit und seine Verdienste.

Nicolas Capaldo , 27-jähriger Profispieler des Hamburger Sport-Vereins ( HSV ), befindet sich in der Schwebe bezüglich der finalen Entscheidung des argentinischen Nationaltrainers Lionel Scaloni , 48, über den endgültigen 26-köpfigen Kader für die anstehende Weltmeisterschaft.

Die Bekanntgabe muss spätestens 24 Stunden vor dem ersten Gruppenspiel der Südamerikaner gegen Algerien, das am Mittwoch um 3 Uhr deutscher Zeit stattfindet, erfolgen. Capaldo, defensiver Allrounder, gab im ersten Testspiel der Albiceleste auf US-amerikanischem Boden gegen Honduras, das mit 2:0 gewonnen wurde, sein Länderspieldebüt. Bei der zweiten Partie, einem 3:0-Erfolg gegen Island, blieb er hingegen 90 Minuten auf der Ersatzbank. Ob diese Rolle als Einwechselspieler als gutes oder schlechtes Omen für den HSV-Akteur zu werten ist, bleibt abzuwarten.

Ein ehemaliger Landsmann und Weggefährte bei den Rothosen, Rodolfo Cardoso, 57, der den HSV im Jahr 2000 als Mittelfeldregisseur in die Champions League führte, berichtet über Capaldos aktuelle Gemütslage. Cardoso, selbst achtfacher argentinischer Nationalspieler, betont: Unabhängig von einer möglichen Nominierung wisse er, dass Capaldo momentan vielleicht die schönste Zeit seines Lebens habe. Der Einsatz in der Nationalmannschaft erfülle für ihn einen großen Lebenstraum, was ihn sehr glücklich mache.

Capaldo musste bereits im vergangenen März eine Einladung aufgrund einer schweren Bauchmuskelverletzung absagen. Cardoso fügt hinweisend hinzu: Capaldo hätte aufgrund seiner phänomenalen Saisonleistungen für den HSV die Berufung in den WM-Kader zweifellos verdient. Cardoso, der nach seiner aktiven Karriere seit 2005 in verschiedenen Trainerpositionen beim HSV tätig war und zuletzt die Frauenmannschaft vor dem Bundesliga-Abstieg bewahrte, pflegt zu Capaldo ein sehr enges Verhältnis.

Cardoso beschreibt ihn als sehr angenehmen, bodenständigen und freundlichen jungen Mann, mit dem er sich regelmäßig mit den Familien zum Grillen, Mate-Trinken oder einfach zum Plausch trifft. Von Herzen wünsche er ihm daher, dass er bei der WM dabei sein dürfe





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HSV Nicolas Capaldo WM 2022 Argentinien Lionel Scaloni Rodolfo Cardoso Nationalmannschaft Hamburger SV Kaderentscheidung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kein FCN-Profi bei der WM in NordamerikaDer FC Nürnberg erhält von der FIFA eine Belohnung für die Teilnahme von ehemaligen Spielern an den Qualifikationsspielen. Der Club erhält etwa 16.000 Euro für die acht Spiele, die von Luka Lochoshvili und Adam Markhiev in ihrer Zeit beim FC Nürnberg gespielt wurden.

Read more »

Hannes Steinbach vor dem NBA-Draft: Der deutsche Center mit dem Traum von der Profi-KarriereDer 20-jährige deutsche Basketballtalent Hannes Steinbach hat sich nach nur einem Jahr College für den NBA-Draft angemeldet und wird voraussichtlich in der ersten Runde ausgewählt. Seine besondere Verbindung zu Dirk Nowitzki und sein mutiger Schritt werden ebenso beleuchtet wie sein Prozess vor dem Draft und seine hohen Ziele.

Read more »

HSV-Leihspieler Pherai: Elversberg zögert nach Aufstieg - Verhandlungen mit HSVNach dem Aufstieg in die Bundesliga steht die SV Elversberg vor einer schwierigen Entscheidung: Die vereinbarte Kaufoption für Immanuel Pherai ist deutlich teurer geworden. Sportdirektor Weber lässt die Frist verstreichen, um neu zu verhandeln.

Read more »

Transfer-News im Überblick: Eichhorn vor Leverkusen-Wechsel, HSV hofft auf Vieira und Nübel vor AbgangDer Transfermarkt der Bundesliga bleibt aktiv: Kennet Eichhorn erwägt einen Wechsel zu Bayer Leverkusen, der HSV will Fabio Vieira fest verpflichten, Satoshi Tanaka zieht es zu Schalke, und Alexander Nübel steht vor einem Abschied. Liverpool verpflichtet Andoni Iraola. Alle News und Gerüchte zusammengefasst.

Read more »