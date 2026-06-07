HSV-Profi Nicolas Capaldo debütiert für Argentinien und hofft auf WM-Nachnomination

Der 27-jährige Abwehrspieler Nicolas Capaldo vom Hamburger SV gab sein Debüt für die argentinische A-Nationalmannschaft bei einem WM-Testspiel gegen Honduras. Obwohl ursprünglich nicht im endgültigen WM-Kader, reiste er als möglicher Backup in die USA. Verletzungen bei anderen Verteidigern könnten ihm jetzt eine späte Nominierung ermöglichen.

Auf der Tribüne jubelten Vater Leo, Schwester Martina und Freundin Agustina in der 82. Minute am lautesten. Das war der Moment, in dem HSV -Profi Nicolas Capaldo (27) bei Argentinien s WM-Test gegen Honduras (2:0) eingewechselt wurde.

Mehr als sechs Jahre nach seiner Zeit in der U23 folgte endlich das Debüt für die A-Nationalmannschaft. Wird aus dem Debüt noch ein WM-Ticket auf den letzten Drücker? Capaldo stand zwar auf der vorläufigen 55er-Liste des Verbandes, wurde von Trainer Lionel Scaloni (48) allerdings nicht in den endgültigen 26er-Kader des Titelverteidigers berufen. Trotzdem reiste er für die Testspiele gegen Honduras (in College Station/Texas) und in der Nacht zu Mittwoch gegen Island (in Auburn/Alabama) mit in die USA.

Zum einen will Scaloni Capaldo aus der Nähe beurteilen, zum anderen als Back-up für die Defensive warmhalten. Das könnte sich auszahlen: Innenverteidiger Leo Balerdi (27/Marseille, früher BVB) fällt mit einer Wadenverletzung aus. Ein Ersatz muss her. Für eine Nachnominierung hat Coach Scaloni Zeit bis 24 Stunden vor Argentiniens Auftaktspiel gegen Algerien am 17.

Juni. Capaldo kann als Innen- und Rechtsverteidiger eingesetzt werden. Auf der rechten Seite stehen mit Nahuel Molina (28/Atlético Madrid) und Gonzalo Montiel (29/River Plate) bereits zwei angeschlagene Spieler im Aufgebot. Und Capaldo ist bereits in den USA - im Gegensatz zu Marcos Senesi (29/Bournemouth).

Der Innenverteidiger wäre direkter Ersatz, ist allerdings im Gegensatz zu Balerdi Linksfuß. Weiterer Konkurrent: Agustin Giay (22/Palmeiras), der bisher ebenfalls nur im Testspiel-Aufgebot steht und gegen Honduras 90 Minuten randurfte. Er spielte diese Saison allerdings ausschließlich als Rechtsverteidiger. Capaldo lief beim Debüt sogar als linker Abwehrspieler auf.

Möglich, dass Capaldo gegen Island noch einmal vorspielen darf. Dann wohl auch an der Seite von Superstar Lionel Messi (38), der gegen Honduras noch geschont wurde. Historisch aus Sicht: Capaldo ist der erste Profi seit 23 Jahren, der während seiner Zeit in Hamburg für Argentiniens Nationalelf aufläuft. Vor zwei Jahrzehnten war Stürmer Bernardo Romeo (48) der letzte HSV-Spieler, der für die argentinische Nationalmannschaft spielte.

Diese lange Unterbrechung unterstreicht die besondere Bedeutung von Capaldos Debüt und die mögliche WM-Chance





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