HSV-Profis im Nationalteam-Update: Dänemark gegen Norwegen und U-Nationalteams

Aktuelle Entwicklungen der Hamburger Spieler bei den Nationalteams. Albert Grønbaek, David Møller Wolfe und Warmed Omari stehen im Fokus der internationalen Pflichtspiele.

Neun Profis des Hamburger SV sind aktuell im Einsatz für ihre jeweiligen Nationalteams und berichten von unterschiedlichen Erfahrungen auf internationaler Ebene. Im Mittelpunkt der aktuellen Berichterstattung steht das entscheidende Duell zwischen Dänemark und Norwegen, das am Dienstag um 20.45 Uhr in Kopenhagen ausgetragen wird. Dieses Spiel ist von enormer Bedeutung für die Nations-League-Gruppe D, da es direkt über die Tabellenposition und den Einzug in die K.o.-Phase entscheidet. Dänemark reicht bereits ein Unentschieden, während Norwegen zwingend einen Sieg benötigt, um die Chancen auf den zweiten Platz hinter Portugal zu wahren.

Skandinavisches Duell mit drei HSV-Vertretern

Bei diesem hochkarätigen Treffen auf dänischem Boden stehen gleich drei aktuelle HSV-Spieler im Aufgebot ihrer Länder. Der 25-jährige Däne Albert Grønbaek sowie die norwegischen Akteure David Møller Wolfe und Sander Tangvik gehören zur ersten Elf bzw. zum Kader. Die Formkurven der Spieler gehen jedoch in unterschiedliche Richtungen, wie die Ergebnisse vom vergangenen Samstag zeigen. Während Møller Wolfe und Tangvik ihr Team unterstützten, erlebte Grønbaek eine enttäuschende Situation trotz persönlicher Leistungsdaten.

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David Møller Wolfe, der als Verteidiger agiert, war am Samstag in Oslo im Einsatz. Er wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt und half mit, den 3:1-Pflichtsieg gegen Wales zu sichern. Sander Tangvik, der als Torwart auf der Bank saß, beobachtete diesen Erfolg aus der Distanz. Für den Dänen Grønbaek war die Woche hingegen von negativen Überraschungen geprägt. Trotz seines Beitrags mit einem Tor und einer Vorlage im spektakulären 4:1-Sieg Dänemarks gegen Portugal strich Trainer Brian Riemer den 25-Jährigen aus dem Kader. Riemer entschied sich, Grønbaek als 24. und überzähligen Spieler zu benennen, was ihn für das kommende Spiel gegen Norwegen außer Gefecht setzt.

Weitere HSV-Akteure im Nationalteam-Einsatz

Neben den Spielern aus dem skandinavischen Raum geben auch weitere HSV-Profis ihre Auftritte für die Nationalteams bekannt. Warmed Omari, 26 Jahre alt, absolvierte ein volles Spiel über 90 Minuten für die Komoren im Rahmen der Qualifikation zum Afrika-Cup. Dort traf das Team auf den Kongo und das Spiel endete torlos bei 0:0. Auch Immanuel Pherai, 25 Jahre alt, stand für Suriname auf dem Platz. Der Angreifer bestritt 76 Minuten im Testspiel gegen Litauen, welches ebenfalls mit 0:0 endete. Beide Spieler konnten sich damit nicht direkt durch einen Sieg auszeichnen, waren aber im Kader gesetzt.

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Bei Kofi Amoako, 21 Jahre alt, steht die Wartezeit auf sein Debüt in der DFB-Youngsternationalauswahl fort. Der Profispieler wurde beim Freundschaftsspiel in Essen gegen Belgien nicht eingesetzt, das Deutschland mit 1:2 verlor. Die nächste Gelegenheit für den jungen Abwehrspieler bietet sich bereits am Dienstag in Rijeka gegen Kroatien. Besser lief es in diesem Zeitraum für Alexander Røssing-Lelesiit. Der 19-Jährige erhielt erstmals die Chance, für Norwegens U21-Nationalmannschaft anzutreten. Beim Spiel gegen Polen wurde er in der 61. Minute eingewechselt, die Partie endete jedoch mit einer 0:2-Niederlage für Norwegen.

Junioren-Nationalteams und weitere Entwicklungen

Auch in den unteren Altersklassen sind HSV-Spieler aktiv und leisten Beiträge zu den nationalen Entwicklungen. Otto Stange, ebenfalls 19 Jahre alt, stand beim 2:1-Erfolg der deutschen U20-Nationalmannschaft in Polen für 69 Minuten auf dem Rasen. Für die deutsche U19-Nationalmannschaft setzte Trainer Louis Lemke ein. Der 17-Jährige wurde im Auftaktspiel der EM-Qualifikation gegen Schweden für 63 Minuten eingesetzt und half beim 2:1-Erfolg mit. Im zweiten Spiel gegen Portugal, das mit 2:3 verloren ging, musste er jedoch zuschauen.

Die nächste Herausforderung für Louis Lemke und das deutsche U19-Team steht bereits an. Am Dienstag wartet Litauen auf das Team aus Hamburg und Umgebung. Die kontinuierliche Einbindung der jungen HSV-Talente in diverse Nationalmannschaften unterstreicht die wichtige Rolle des Vereins in der Nachwuchsarbeit. Die Leistungen der Profis wie Grønbaek, Wolfe und Tangvik in der Nations League werden nun von Beobachtern genau verfolgt, da diese Spiele direkten Einfluss auf die weitere Karriereentwicklung und die sportliche Zukunft der jeweiligen Nationalteams haben.