Die letztes Aufstellung der Saison der HSV in Leverkusen ist eine aussergewöhnliche geworden. Stürmer, Linksaußen und Torwart stehen überraschend gar nicht im Spiel. Abwehr-Arzt Nicolas Capaldo gewinntauf dem rechten Ende und Tanvikneumedelt seine Bundesliga-Debütelf Anfang dieser Saison.

Die letzte Aufstellung der Saison der HSV in Leverkusen ist eine ungewöhnliche geworden. Stürmer Ransford Königsdörffer (24), Linksaußen Jean-Luc Dompé (30) und Philip Otele (27) stehen überraschend gar nicht im Aufgebot.

Der Linksaußen Jean-Luc Dompé hat einen Magen-Darm-Infekt, auch Königsdörffer klagte am Samstag über Unwohlsein, die Magen-Darm-Probleme waren aber nicht da. Der Leih-Profi Otele (aus Basel) ist aus sportlichen Gründen nicht im Aufgebot. Abwehr-Arbeiter Nicolas Capaldo (28) ist nach seinen Rückenproblemen endlich fit geworden und spielt nicht in der Innenverteidigung, sondern am rechten End. Vorne ersetzt Rayan Philippe (25) den Teamkollegen Königsdörffer.

Youngster Otto Stange (19) darf nach seinem Startelf-Debüt beim 3:2 gegen Freiburg wieder von Anfang an ran.

" "Die Abwehr-Chef-Einlage von Luka Vuskovic (19) wird sicher erst einmal zu seiner Stamm-Einlage zurück und Vieira der Champions-League-Finalist Arsenal steht in der Startaufstellung vor. Bei Torwart Sander Tangvik ist es ein wichtiger Schritt in seiner Zeit beim HSV. Im Januar kam er für 2,6 Mio. Euro Basis-Ablöse aus Trondheim und unterschrieb einen Vertrag bis 2030.

Bislang kam er nicht an Konkurrent Daniel Heuer Fernandes vorbei. Die aktuelle Nummer 1 verhandelt gerade selbst über einen neuen Vertrag.

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