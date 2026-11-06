HSV schlägt Gladbach 3:1 und klettert in obere Tabellenhälfte

Hamburger SV gewinnt 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Tore von Muheim, Nandja und Grönbaek bringen den HSV in die obere Tabellenhälfte und verschaffen Luft im Abstiegskampf.

Der Hamburger SV hat im heimischen Volkspark-Stadion ein entscheidendes Kapitel in der laufenden Bundesliga-Saison geschrieben und sich durch einen klaren 3:1-Sieg gegen das Schlusslicht Borussia Mönchengladbach erheblichen Wind in die Segel geholt. Unter Flutlicht siegten die Norddeutschen mit 3:1 (1:1) und verschafften sich in der direkten Abstiegsrunde wichtigen Raum, während die Gäste aus dem Niederrhein tief in die Krise rutschten. Trainer Merlin Polzin nutzte die günstige Konstellation, um seinen Verein auf einen wichtigen Pfad zur Stabilisierung zu bringen, der kurzfristig Hoffnung in die untere Tabellenregion brachte.

Torjäger Muheim, Nandja und Grönbaek treffen

Muheim sorgte bereits früh für die führende Position der Hamburger, als er in der elfsten Minute aus der zweiten Reihe erfolgreich war und damit zum dritten Mal in dieser Saison traf. Kurz vor der Pause glich Joe Scally zwischenzeitlich für Borussia Mönchengladbach aus, doch diese Ausgleichsmarke hielt nur kurz. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Hamburger ihre bessere Effizienz: Das eigene Talent Shafiq Nandja erzielte in der sechzigsten Minute sein erstes Bundesligator, und Albert Grönbaek erhöhte in der siebzigsten Minute per sehenswertem Distanzschuss endgültig auf 3:1.

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Sportlicher Aufstieg in die obere Tabellenhälfte

Durch diesen Sieg kletterte der Hamburger SV über Nacht sogar in die obere Tabellenhälfte der Bundesliga, was eine enorme psychologische Erleichterung für die Anhänger und die Vereinsführung darstellt. Der Sprung vom letzten Tabellenplatz war für Borussia Mönchengladbach unmöglich, da die Gelb-Rote Karte für Ko Itakura in der vierzigsten Minute das Spiel nachhaltig verwässerte. Trotz einer guten ersten Halbzeit und einer Nominierung für den 17-jährigen DFB-Neuling Wael Mohya reichte es für die Gäste nicht, um das Blatt zu wenden, während die Hamburger nun deutlich sicherer in der Mitte stehen.

Personelle Engpässe bei HSV-Trainer Merlin Polzin

Merlin Polzin hatte vor dem Spiel in personell angespannten Zeiten auf eine Rückkehrer-Trio gehofft, konnte jedoch nur Abwehrchef Sebastiaan Bornauw in die Startelf integrieren. Yussuf Poulsen blieb zunächst auf der Bank und musste sich gedulden, was die Aufstellung entsprechend challenging machte. Auf der Gegenseite vertraute Alexander Blessin weiterhin auf seine jungen Talente, wobei Wael Mohya nach seiner überraschenden Kader-Nominierung emotional von seinen Eltern begleitet wurde, die nach eigener Aussage zu Tränen gerührt waren.

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Glückskeule und taktische Schwächen bei Gladbach

Borussia Mönchengladbach verschlechterte ihre Lage durch einen unklugen Foul von Ko Itakura gegen David Möller Wolfe, der die Gelb-Rote Karte zur Folge hatte und das Team personell schwächte. Robin Hack hatte Scallys Schuss noch leicht abgefälscht, doch dieser Glückskeuleneffekt nützte den Gästen wenig, als sie nun mit zehn Spielern agieren mussten. Die ansehnliche Partie hatte in der ersten Halbzeit wenig von der üblichen Verzweiflung eines Abstiegskampfes, doch die zweite Hälfte brachte durch die rote Karte drastische taktische Konsequenzen für Alexander Blessins Mannschaft.

Ausblick auf die weitere Bundesliga-Saison

Der HSV-Trainer und sein Team nutzen die entstandene Lücke in der Tabelle, um sich von den direkten Konkurrenten zu distanzieren, während Gladbach nun nach unten blickt. Martin Adeline hatte eine feine Kombination des HSV in der vierzehnten Minute zwar nicht mit dem 2:0 belohnt, doch die Effizienz der Gäste in der zweiten Halbzeit zeigte die Überlegenheit der Norddeutschen. Die nächste Partie wird zeigen, ob der HSV diese Form halten kann oder ob Gladbach sich von der schweren Niederlage erholen kann, doch aktuell hat der HSV die Nase deutlich vorn.