HSV-Sommer: 50 Tage Sommerurlaub und Vorbereitung auf die neue Saison

HSV-Trainer Merlin Polzin hat viel Zeit, um seine Truppe in Form zu bringen. Das erste Pflichtspiel-Wochenende ist am 21. - 24. August, und die erste Runde im DFB-Pokal wird am 6. und 7. Juli ausgetragen.

103 Tage Bundesliga -Pause. Da müssen Trainer und Manager kreativ sein, damit es den Stars im Sommer nicht langweilig wird. Zumindest denen, die bei der WM in Mexiko , Kanada und den USA (11.6.

– 19.7. ) nicht dabei sind. Beim HSV gibt es 50 Tage Sommerurlaub und anschließend in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit bis zu drei Trainingslager. Im WM-Sommer bleibt HSV-Trainer Merlin Polzin (35) viel Zeit, um seine Truppe wieder in Form zu bringen.

Das erste Pflichtspiel-Wochenende steigt vom 21. – 24. August, da wird die erste Runde im DFB-Pokal ausgetragen. Der Auftakt im Volkspark ist sechseinhalb Wochen zuvor angesetzt.

Am 6. und 7. Juli finden die Leistungstests statt. Die Fans bekommen ihre Lieblinge aber erstmal noch nicht zu sehen. Denn: Nach dem zweitägigen Test-Programm geht es direkt auf die erste Dienstreise der Saison: vier Tage Dänemark.hat sich in Helsingør (8.

– 11.7. ) eingebucht, einer 48.000-Einwohner-Stadt 45 Kilometer nördlich von Kopenhagen. HSV-Kapitän Yussuf Poulsen (31) kennt sich dort bestens aus. Denn: Auch die dänische Nationalmannschaft bereitet sich regelmäßig im Helsingør Idrætspark auf ihre Spiele vor.

Nach dem Dänemark-Trip wird zunächst im Volkspark geschwitzt, bevor es in der zweiten Juli-Hälfte wieder auf Tour geht. Für das zweite Trainingslager haben die Hamburger Österreich im Visier. Eine Entscheidung über ein Quartier ist noch nicht gefallen. Zu den Alternativen zählt auch Längenfeld (Ötztal).

Gut möglich, dass die Hamburger im August noch ein drittes Camp beziehen. Auf dem "Home Ground" von Ausrüster Adidas in Herzogenaurach fühlte sich derDer Gelände ist komplett eingezäunt und damit perfekt, um im Finale der Saisonvorbereitung unbeobachtet an taktischen Details zu arbeite





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