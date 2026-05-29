HSV-Spieler in der Nationalmannschaft - Sommerpause für die meisten Profis

Einige HSV-Spieler haben noch eine Saisonverlängerung mit der Nationalmannschaft. Sie spielen in verschiedenen Ländern und gegen verschiedene Gegner. Die meisten Profis dürfen nach dem Klassenerhalt die Füße hochlegen.

Seit dem 18. Mai hat der HSV Sommerpause . Die meisten Profis dürfen nach dem Klassenerhalt am Pool oder dem heimischen Balkon die Füße hochlegen. Doch einige Spieler haben noch eine Saisonverlängerung mit der Nationalmannschaft .

So stand Leih-Profi Philip Otele bereits für Nigeria auf dem Feld. Samstag folgt dort eine Partie gegen Jamaika. Der ebenfalls geliehene Albert Grønbaek feiert sein Comeback in Dänemarks A-Elf. Warmed Omari trifft mit den Komoren in Marokko auf Ruanda und Äquatorialguinea.

Miro Muheim tritt mit der Schweiz gegen Jordanien und Australien an. Für Vuskovic geht es mit Kroatien gegen Belgien und Slowenien. Widerruf Tracking und Cookies. Bei der U19 des DFB besiegten Otto Stange und Moritz Reimers die Slowakei mit 3:2.

Fabio Baldé nimmt mit Portugals U20 am Turnier von Toulon teil. Kühnemund und Alexander Lawandi waren bereits bei der U16 ihrer Länder





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