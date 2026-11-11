HSV‑Spieler Vuskovic feiert Comeback im Volkspark

Der 24‑jährige Mario Vuskovic tritt nach vier Jahren Dopingsperre erstmals wieder in einem Freundschaftsspiel gegen Hajduk Split an. Das Ereignis zieht über 50.000 Zuschauer an und markiert einen Wendepunkt in seiner Karriere.

Mario Vuskovic, 24, tritt in Hamburgs Volkspark zum ersten Mal seit seiner vierjährigen Dopingsperre zurück. Das Freundschaftsspiel gegen Hajduk Split am Sonntag am 22. November verspricht ein regelrechtes Highlight mit mehr als 50.000 Zuschauern, die ein Ticket zwischen 10,44 und 25,44 Euro erwerben können - die Preise symbolisieren die Rückennummer Vuskovics.

Ausgangsbedingungen und sportlicher Kontext

Nach seiner Sperre im Jahr 2022 hat Vuskovic intensive Trainingsprogramme durchgeführt, darunter ein weiträumiges Sprinttraining und Kampfsportübungen, die seine Ausdauer und Top‑Speed verbessert haben. Der HSV‑Sportdirektor Claus Costa betont, dass Vuskovic trotz der langen Auszeit nicht aufgeben hat und nun körperlich "außergewöhnlich gut" ist.

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Reaktionen der Klubmitglieder und Trainer

Trainer Karl Polzin hebt hervor, wie geschätzt wird, dass Vuskovic nach vier Jahren Diskredierung Tag für Tag hart gekämpft hat. Er stellt sicher, dass die Mannschaft über Vuskovics Situation informiert bleibt und unterstützt ihn mit zahlreichen Gesprächen. Die Integrationsarbeit innerhalb der Haftraumgemeinschaft läuft laut Polzin "sehr gut" ab.

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Zukünftige Auftritte und Trainingserwartungen

Vuskovic wird in einem Pflichtspiel am 22. November in Bremen wieder für den HSV antreten. Polzin erklärt, dass das bevorstehende Testspiel ideal sei, um Vuskovic an die intensive Spielsituation und die Akustik zu gewöhnen. Im Training wird besonderer Fokus auf das "Chaos‑Modell" gelegt, um den mentalen Belastungen gerecht zu werden. Zusätzlich werden Vuskovics Physio‑Checks erhöht, um Verletzungen zu vermeiden.

Öffentliche Wahrnehmung und mediale Aufbereitung

Ein Tag nach seinem 25. Geburtstag begeht Vuskovic im Hamburger Cinemaxx die Kino‑Premiere seiner Dokumentation "Akte Vuskovic - Doping. Skandal. Zweifel". Fans erwarten neue Inhalte und suchen insbesondere nach einem Rückhalt, ob Vuskovic wieder die Leistungen vor der Sperre antreten kann. Die Kontroverse um seine Karriere wird somit sowohl auf dem Spielfeld als auch in den Medien fortwährend diskutiert.