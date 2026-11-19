Der Hamburger SV sichert sich die langfristige Zusammenarbeit mit Sportdirektor Claus Costa. Die neue Vertragslaufzeit beträgt mindestens zweieinhalb Jahre bis zum Jahr 2029.

Der Hamburger SV hat einen entscheidenden Schritt zur langfristigen Stabilisierung seiner Führungsetage unternommen. Sportdirektor Claus Costa wird seinen auslaufenden Vertrag deutlich verlängern. Die Verhandlungen sollen im optimalen Fall noch in der Adventszeit finalisiert werden.

Kostens Vertragslaufzeit und zeitlicher Rahmen

Die neue Vereinbarung zwischen dem HSV und Claus Costa umfasst eine Mindestlaufzeit von zweieinhalb Jahren. Damit bindet der Verein seinen Sportdirektor bis ins Jahr 2029 fest. Die offizielle Bekanntgabe dieser Entwicklung erfolgte bei einer Gesprächsrunde im Business Club Hamburg. Dort gab die Sportvorstandsfrau Kathleen Krüger die Details zur Vertragsverlängerung bekannt. Der 42-jährige Costa bleibt somit die zentrale Figur im Transfer- und Sportmanagement des Traditionsvereins.

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Klare Aufgabenverteilung im Führungsstab

Mit der Verlängerung von Costa hat der Hamburger SV seine komplette Boss-Aufstellung endgültig gefestigt. Sportvorstand Kathleen Krüger, die selbst bis zum Jahr 2030 gebunden ist, legt ihren Fokus auf die strategische Planung für die Zukunft von HSV. Klaus Costa hingegen verantwortet weiterhin täglich das operative Geschäft und die Transfers rund um die Profimannschaft. Die Zusammenarbeit zwischen beiden ist eng, aber die Zuständigkeiten sind klar getrennt. Krüger lobt dabei den hohen Wertekompass und die positive Arbeitsatmosphäre mit Costa.

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Einbindung des Trainer-Teams in Transfers

Bereits im September hatten die Trainer um Chef-Coach Merlin Polzin ihre Verträge bis zum Jahr 2029 unterschrieben. Nun folgt mit Costa der letzte Mosaikstein in dieser Führungsrunde. Bei der Verpflichtung neuer Spieler ist das Trainer-Team von Polzin fest eingebunden. Eine Verpflichtung von Profis, die die Trainer nicht zu hundert Prozent wünschen, ist ausgeschlossen. Diese strikte Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Trainerteam unterscheidet den aktuellen HSV von vielen anderen Vereinen in der Branche. Costa arbeitet eng mit Chefscout Sebastian Dirscherl zusammen, um diese Linie umzusetzen.

Fokus auf Nachwuchs und interne Beständigkeit

Neben der strategischen Ausrichtung hat sich die Führungsspitze auch auf die Förderung der Talente aus dem eigenen Nachwuchs geeinigt. Diese jungen Spieler sollen in der Zukunft eine deutlich größere Rolle im Kader spielen. Die Verantwortlichen sind sich hier einig, was die Bedeutung der Akademie für den Profifußball an der Alster angeht. Auch menschlich passt die Chemie zwischen den führenden Köpfen um Krüger, Costa und Polzin. Solange die sportlichen Ergebnisse der Profimannschaft stimmen, gibt es nach Ansicht des Vereins kaum einen Grund, weitere Veränderungen an dieser etablierten Struktur vorzunehmen.