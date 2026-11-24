200-m-Europameister Owen Ansah droht wegen einer möglicherweise verweigerten Dopingprobe eine vierjährige Sperre. Es könnte ein langwieriges - und teures - juristisches Hickhack geben. Um seine Verfahrens- und Anwaltskosten decken zu können, startet der deutsche 100-m-Rekordhalter vom HSV nun eine Crowdfunding-Aktion.

Als Spendenziel nennt Deutschlands schnellster Sprinter 150.000 Euro.

"Es geht um meine sportliche Karriere, meine Lebensgrundlage, meinen Ruf und die Möglichkeit, meine Position und Erlebnisse rechtlich zu verteidigen", erklärt der 25-Jährige und verweist darauf, dass"diese Verfahren komplex und mit erheblichen Kosten verbunden" seien. Ihm sei es wichtig,"den gegen mich erhobenen Vorwurf vor den zuständigen Instanzen umfassend, fair und mit professioneller juristischer Unterstützung prüfen zu lassen". Einen eventuellen Überschuss der Crowdfunding-Aktion werde er der Heidelberger Herz Stiftung spenden, so Ansah. Der Hamburger hat Einspruch gegen eine drohende Sperre eingelegt.

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Damit geht der Fall vor das deutsche Sportschiedsgericht - und könnte noch weitere Instanzen durchlaufen.geholt hatte, wird vorgeworfen, eine Dopingprobe verweigert zu haben. Während die Nationale Anti Doping Agentur dem Topsprinter vorhält, am 9. Juli gegen Artikel 2.3 des Nationalen Anti-Doping-Codes verstoßen zu haben, weist der 25-Jährige die Vorwürfe zurück und beteuert seine Unschuld. Die NADA suspendierte den deutschen 100-m-Rekordler nicht, schlug aber eine Vierjahressperre gegen ihn vor.

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Ansah legte Einspruch ein, damit liegt der Fall nun beim deutschen Sportschiedsgericht . Wann es zu einer Entscheidung kommt, ist nicht bekannt. Der HSV hat den Vertrag mit Deutschlands schnellstem Sprinter trotz des schwebenden Verfahrens um eine möglicherweise verweigerte Dopingprobe bis 2029 verlängert. Die NADA ermittelt gegen den deutschen 100-m-Rekordler wegen des Vorwurfs einer verweigerten Dopingkontrolle.

Sportrechtler Dr. Paul Lambertz schätzt den Fall Ansah ein. Eine Studie aus Norwegen zeigt, was am Männerfußball verändert werden müsste, damit das Spiel mit dem der Frauen verglichen werden kann. Die Hamburger haben die höchste Pleite gegen Werder seit 22 Jahren kassiert und nun noch mehr Verletzte. Ausgerechnet jetzt kommt der Rekordmeister. Fan-Gruppen des HSV verurteilen Vorfälle im Nordderby in Bremen