HSV Stadion Ausbau: HSV Arena wird zur fünftgrößten Deutschlands

Der Hamburger SV erweitert das Volksparkstadion durch den Fansupport Trust auf 61.000 Plätze. Die Ausbauarbeiten beginnen nach dem Testspiel gegen Hajduk Split im November.

Das Volksparkstadion in Hamburg erfährt eine signifikante Erweiterung, die die Zuschauer-Kapazität des HSV von aktuell 57.000 auf insgesamt 61.000 Plätze erhöhen wird. Diese Maßnahme macht die HSV Arena zum fünftgrößten Stadion in Deutschland, hinter Dortmund mit 81.365 Plätzen, München mit 75.024, Berlin mit 74.000 und Schalke mit 62.271 Plätzen. Die Bauarbeiten sind für den 15. November geplant, dem Tag des Testspiels gegen Hajduk Split, das um 15 Uhr stattfinden wird.

Ausbauarbeiten nach Testspiel gegen Hajduk Split

Die Monteure werden im Volksparkstadion direkt nach dem Abpfiff des Testspiels zwischen dem Hamburger SV und Hajduk Split am 15. November an den Ausbauarbeiten beginnen. Dieses Spiel markiert zugleich die Rückkehr von Mario Vuskovic, der nach Ablauf seiner vierjährigen Dopingsperre wieder für den HSV auflaufen wird. Die Erweiterung ist in mehrere Bauphasen unterteilt, wobei der erste Abschnitt auf dem A-Rang an den Aufgängen der Westtribüne Sitzreihen erweitert. Für die Heimpartie gegen Bayern am 28. November um 15:30 Uhr sind circa 59.000 Plätze verfügbar, was einer Erhöhung von 2.000 Plätzen gegenüber dem aktuellen Stand entspricht.

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Kapitalbeschaffung durch neuen Supporters Trust

Das notwendige Kapital für die Baukosten der Stadion-Erweiterung stammt vom neuen Supporters Trust. Diese Fan-Genossenschaft wurde im laufenden Jahr gegründet und hat bislang rund sechs Millionen Euro eingesammelt. Insgesamt stehen Genossenschaftsanteile für knapp 17 Millionen Euro zur Verfügung. Das eingeworbene Geld soll nicht nur die Stadion-Erweiterung finanzieren, sondern in den kommenden Jahren auch den Kauf von Anteilen an der Profi-AG des HSV ermöglichen. Zusätzlich zu den neuen Sitz- und Stehplätzen sollen im Public-Bereich des Stadions auch moderne neue Toiletten entstehen, um die Infrastruktur für die Fans zu verbessern.

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Historischer Vergleich und Zuschauerrekorde

Mit der Fertigstellung der Erweiterung wird es über 31 Jahre her sein, dass mehr Zuschauer bei einem HSV-Heimspiel anwesend waren. Der letzte Rekord datiert vom 18. März 1995, als im alten Volksparkstadion noch 60.200 Zuschauer das Duell gegen den FC Bayern verfolgten. Auch bei diesem historischen Spiel trafen Jörg Albertz für den HSV und Mehmet Scholl für Bayern. Die Planung sieht vor, dass die Arbeiten in der ersten Bauphase im Laufe der Saison abgeschlossen werden. In den folgenden Bauphasen zwei und drei werden dann auf dem B-Rang des Stadions und zum Abschluss am Unterrang Richtung Spielfeld weitere neue Plätze geschaffen, um die Kapazität auf das finale Ziel zu bringen.

Weitere Schritte und Ticket-Verfügbarkeit

Wann zusätzliche Tickets für die erweiterten Kapazitäten in den Verkauf kommen, wird der HSV noch kommunizieren. Die zweite und dritte Bauphase zielen darauf ab, die Kapazität durch neue Plätze auf dem B-Rang und am Unterrang Richtung Spielfeld vollständig zu erhöhen. Mit diesen Maßnahmen setzt der Hamburger SV ein klares Zeichen für den Ausbau seiner Infrastruktur und die Stärkung der Verbindung zu den Fans durch den Supporters Trust. Die Erweiterung dient dazu, die HSV Arena auf das Niveau der größten deutschen Stadien anzuheben und gleichzeitig die Erfahrung für die Zuschauer vor Ort zu verbessern.