HSV startet neue Woche ohne Neun, Vuskovic und Vieira melden sich an

Der HSV startet die neue Trainingswoche ohne neun Nationalspieler. Mario Vuskovic und Fabio Vieira sind bereit, das kommende Spiel zu begleiten, während weitere Verletzte das Team schwächen.

Der Hamburger SV beginnt seine neue Trainingswoche ohne neun Nationalspieler, darunter Grünbaek, Møller Wolfe, Tangvik, Omari, Pherai, Røssing Lelesiit, Amoako, Stange und Lemke. Alle Spieler im Volkspark sind auf das wichtige Spiel am Sonntag um 15 Uhr konzentriert. Mario Vuskovic kommt nach vier Jahren Dopingsperre wieder an Bord und wird in der Testmatch gegen seinen früheren Jugendklub Hajduk Split ein Comeback feiern.

Wie die Woche strukturiert ist

Trainer Merlin Polzin erklärt, dass die Belastung in der Woche stetig erhöht wird, um sicherzustellen, dass die Spieler für das Finale bereit sind. Nicolás Capaldo, der gerade wieder mit einer Oberschenkel-Zerrung zurückkehrte, hat am Mittwoch das komplette Trainingsprogramm absolviert. Polzin hofft, dass Capaldo am Sonntag spielen kann und betont die Wichtigkeit einer sanften Belastungssteigerung.

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Besonders erwähnenswert ist die Rückkehr von Sebastiaan Bornauw. Der 27-Jährige wurde nach einer Wade-Schale beim Match gegen Mönchengladbach vorzeitig ausgewechselt, ist jedoch nun wieder fit. Der Trainer sieht in Bornauw eine wichtige Unterstützung für die kommenden Spiele.

Verletzte Spieler und mögliche Rückkehr

Fabio Vieira, der vor zweieinhalb Wochen im Paderborner Spiel einen Muskelfaserriss erlitt, trainierte am Mittwoch im Kraftbereich und soll am Donnerstag erneut auf den Platz gehen. Die Mannschaft hofft, dass Vieira bis zum Nord-Derby gegen Bremen in der Lage ist, als Joker in den Kader zu rutschen. Polzin bleibt jedoch vorsichtig und betont, dass die Entscheidung über die Rückkehr erst nach einer erneuten Beobachtung auf dem Spielfeld getroffen wird.

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Leider werden Miro Muheim und Terem Moffi nicht in der Begegnung gegen Hajduk Split antreten können. Beide Spieler haben muskuläre und knie-abhängige Probleme, die sie aktuell noch auslassen. Polzin plant, sie erst für das Spiel gegen Bremen freizuschalten und damit die Ausfallkraft des Teams zu stärken.

Komplexe Verfügbarkeit bei Patson Daka

Patson Daka, der durch ein Sprunggelenk-Problem eingeschränkt ist, trainiert derzeit nur individuell. Die Trainerin hat entschieden, dass Daka erst einmal zurückkehren kann, sobald sein Gelenk stabil genug ist, um ein vollen Einsatz im Spiel zu ermöglichen. Somit bleibt die Entscheidung für das Hilfskader-Spiel beim Trainerteam offen.

Ausblick auf das kommende Nord-Derby

Der HSV setzt die Belastung der Spieler in der kommenden Woche fort, während die Ärzteteam die Genesung der Verletzten schleifen. Das Nord-Derby gegen Bremen am 22. November steht unmittelbar bevor. Der Trainer Merlin Polzin bleibt optimistisch, dass die Mannschaft mit einer gut vorbereiteten Aufstellung die Herausforderung bestehen kann. Er betont die Notwendigkeit, dass jede Schlüsselposition möglichst vollständig besetzt ist und dass die verletzten Spieler zumindest im Reservefeld einsatzbereit sein sollten.