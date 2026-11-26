Der Hamburger SV zieht im neuen Volksparkstadion einen Rekord ein. 57.100 Zuschauer waren am Samstag im Stadion. Der HSV hat 100 neue Plätze geschaffen.

Der Hamburger SV hat am Samstagabend einen historischen Moment im eigenen Stadion erlebt. Die Spielstätte verbuchte einen neuen Rekord an Zuschauern bei einem Heimspiel. 57.100 Menschen sahen das Spiel gegen den FC Bayern München. Damit wurde die lange Zeit für unüberwindbar gehaltene Marke von 57.000 Besuchern erstmals geknackt.

Ausverkaufte Plätze beim Knaller

Als Christian Stübinger das Mikrofon griff, bestätigte der Ansager die neue Rekordzahl. Er ist seit langem die Stimme des HSV und bekannt für seine Ankündigungen. Die Zahl 57.100 markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des Stadions. Zuvor lag die Obergrenze bei ausverkauften Spielen stets bei 57.000 Besuchern. Dieses Limit galt als feste Größe.

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Der HSV bietet 100 neue Sitzplätze für diese Partie an. Diese wurden durch bauliche Maßnahmen im A-Rang der Westtribüne geschaffen. Die Blöcke 15A, 16A und 17A lagen in der Nähe des Gästeblocks. Dort wurden die Treppenaufgänge leicht verengt. Gleichzeitig wurden die Sitzreihen erweitert. Diese Maßnahme ermöglichte die zusätzlichen Kapazitäten.

Neue Kapazitäten durch Umbauarbeiten

Die 100 neuen Karten waren in Sekundenschnelle ausverkauft. Sie stellten keine Schnäppchen dar. Für die Kategorie 1 zahlten die Fans 89 Euro. Der Preis spiegelt die hohe Nachfrage wider. Der FC Bayern ist der amtierende Meister. Ein Spiel gegen den Rekordmeister zieht immer viele Fans an.

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Die Arbeiten am Stadion begannen nach einem Testspiel am 15. November. Damals traf der HSV auf Hajduk Split. Anschließend folgte die Montage im A-Rang. Die Änderungen waren klein, aber sie hatten eine große Wirkung. Sie ermöglichten die Überschreitung der alten Grenze.

Geplante Erweiterungen bis 2030

Der Umbau des Volksparkstadions ist noch nicht abgeschlossen. Die 100 neuen Plätze sind nur der erste Schritt. Der HSV plant weitere Maßnahmen zur Kapazitätserhöhung. Später sollen im B- und C-Rang zusätzliche Schalen montiert werden. Diese Arbeiten finden in freien Flächen statt.

Der letzte Ausbau-Schritt wird zusätzliche Sitzreihen unterhalb des A-Rangs umfassen. Dieser Schritt wird den Abstand von der Tribüne zum Spielfeld verringern. Die Nähe zum Geschehen soll erhöht werden. Parallel dazu werden zusätzliche Toiletten eingerichtet. Die Infrastruktur soll an die wachsende Besucherzahl angepasst werden.

Finanzierung durch den Supporters Trust

Bis zum Jahr 2030 soll die Kapazität von 57.000 auf 60.500 gestiegen sein. Das ist ein klares Ziel des Vereins. Die Erweiterung wird maßgeblich durch das Engagement der Mitglieder des HSV Supporters Trust ermöglicht. Der Verein hat diese Information in einer Mail an seine Mitglieder geschrieben.

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Der Verein erwähnt, dass mit dem Einbau der neuen Plätze auch die nächsten Schritte konkret werden. Dies betrifft die neuen Ticketmöglichkeiten. Der Wunsch der Fans nach mehr Platz wird so Realität. Die Arbeit der Mitglieder hat dazu beigetragen. Der HSV zeigt damit, wie er langfristig denkt.

Die Umwandlung des ehemaligen Volksparkstadions begann zwischen 1998 und 2000. Damals wurde die Anlage mit einer Leichtathletik-Laufbahn in eine hochmoderne Spielstätte verwandelt. Der Spielbetrieb des Vereins lief während der Bauphase weiter. Die Infrastruktur wurde an die modernen Anforderungen angepasst.

Die nun erreichte Zahl von 57.100 Zuschauern ist ein Meilenstein. Sie zeigt, dass das Stadion weiterwächst. Der HSV nutzt jede Chance, um die Fans besser unterzubringen. Die Stimmung im Stadion dürfte durch die volle Kapazität noch höher sein. Das Spiel gegen den FC Bayern bleibt ein Highlight der Saison.