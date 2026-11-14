HSV-Sturm trifft harter Schlag: Yussuf Poulsen fällt mehrere Wochen aus

Yussuf Poulsen erleidet eine Faszienverletzung und fällt dem HSV mehrere Wochen aus. Die Ausfälle in der Sturmreihe erschweren die Aufstellung für das Testspiel gegen Hajduk Split erheblich.

Yussuf Poulsen fällt dem Hamburger SV für mindestens mehrere Wochen aus. Die Faszienverletzung in der Wade des 32-jährigen Dänen beendet vorerst seine positive Entwicklung im Sturm der Hamburger. Die Diagnose liegt nach MRT-Untersuchungen vor, nachdem sich der Angreifer am Donnerstag in der Trainingseinheit nach nur rund 20 Minuten abmelden musste. Vor dem aktuellen Rückschlag litt Poulsen bereits an Beschwerden, die ihn im Aufwärmen zum Abbruch des Trainings zwangen.

Detaillierte Diagnose und Vorgeschichte

Die medizinischen Untersuchungen bestätigten den Verdacht auf eine Faszienverletzung im Wadenmuskel. Dies ist ein schwerwiegender Rückschlag für den Stürmer, der sich in der Vorsaison zunächst von Hüftproblemen erholt hatte. Vor zwei Tagen spürte Poulsen beim Aufwärmen erstmals Beschwerden, woraufhin er das Training vorsorglich beendete. Der 32-Jährige wird laut Vereinsmeldung vorerst nicht zur Verfügung stehen, wobei die genaue Dauer der Ausfallzeit unklar bleibt. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Regeneration mehrere Wochen in Anspruch nehmen wird.

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Kontrast zur vorherigen Leistungsfähigkeit

Die aktuelle Verletzung steht in krassem Gegensatz zu Poulsens aktueller Form. In der laufenden Saison zeigte er sich belastbarer als in den vorangegangenen Jahren. Zwischenzeitlich stand er in fünf Spielen in Folge für mindestens 45 Minuten auf dem Platz. Eine solche Konstanz war beim HSV aufgrund seiner hartnäckigen muskulären Beschwerden zuvor noch nie erreicht worden. Seit seinem Wechsel im Sommer 2025 von RB Leipzig verpasste der Däne bereits 21 Spiele aufgrund von Verletzungen. Die Mehrheit dieser Ausfälle resultierte aus muskulären Problemen, was seine Einsatzstatistik erheblich beeinträchtigte.

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Auswirkungen auf die Sturmreihe und Alternativen

Die Abwesenheit von Yussuf Poulsen verschärft die personelle Situation im HSV-Sturm erheblich. Neben der Verletzung des Ex-Kapitäns, der vor der Saison von Nicolai Remberg abgelöst wurde, leiden auch weitere offensive Kräfte. Terem Moffi kämpft mit Knieproblemen und Patson Daka muss sich einer Behandlung eines Sprunggelenksproblems unterziehen. Dieser Umstand zwingt das Trainerstab dazu, auf Nachwuchstalente zurückzugreifen. Für das bevorstehende Testspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen Hajduk Split sollen junge Spieler wie Kelvin Ojo, Mads Broecker und Thierry Sedlatschek ihre Chancen erhalten.