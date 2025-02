HSV tauscht den Rumpel-Rasen im Volksparkstadion aus

Die Hamburger SV hat den stark kritisierten Rasen im Volksparkstadion ausgetauscht. Der alte Rasen wurde durch einen neuen Rollrasen ersetzt, der von Spezialisten aus Mecklenburg-Vorpommern geliefert wurde.

Dieses Problem sind die HSV -Profis erst mal los. Zwei Heimspiele hat es bislang in diesem Jahr für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin gegeben. Auch wenn die Ausbeute mit einem Sieg (gegen Köln) und einem Remis (gegen Hannover) grundsätzlich sehr ordentlich war, wurde hinterher jeweils kräftig über den Rasen im Volksparkstadion gemeckert. Nun wurde die Rumpel-Wiese endlich entfernt.

Die HSV-Frauen mussten am Mittwochabend für das Pokal-Spiel gegen Mönchengladbach noch mal auf dem alten Rasen ran. Eine Rolle spielte das für sie nicht. Am Ende sorgten sie sogar für einen Eintrag in die Geschichtsbücher. Es ist damit die größte Heimkulisse, die es für die HSV-Frauen jemals gab. Einen Tag nach diesem historischen Moment wurde im Volksparkstadion aufgeräumt. Und das nicht nur auf den Rängen, sondern vor allem auch auf dem Platz. Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Trotz Schnee und frostiger Temperaturen wurde am Donnerstagvormittag der alte Rasen aus dem Volksparkstadion abgetragen und mit schwerem Gerät Stück für Stück entsorgt. Vor dem Stadion warteten da bereits mehrere LKWs, die einen neuen Roll-Rasen geladen hatten. Das frische Grün kommt von Rasen-Spezialisten aus Mecklenburg-Vorpommern. In den kommenden Tagen soll der neue Rasen im Volkspark komplett ausgerollt, angepasst und verarbeitet werden. Die niedrigen Temperaturen sollen dabei kein Problem sein. Spätestens bis zum Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (21. Februar) wird alles fertig sein. Dann dürfen die Profis erstmals so richtig auf dem neuen Untergrund ran.Hält soll die neue Wiese im besten Fall dann bis zum Saisonende. Ein weiterer Austausch ist in dieser Spielzeit aktuell nicht eingeplant. Entscheidend wird dafür letztlich am Ende aber auch die Wetterlage sein. Der alte Rasen hatte nur gut zwei Monate gehalten. Das würde bis zum letzten Spieltag nicht reichen





