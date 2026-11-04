HSV-Trainer Merlin Polzin hofft auf Rückkehr der Trio-Basis gegen Gladbach

Merlin Polzin rechnet mit der Rückkehr von Sebastiaan Bornauw, Nicolas Capaldo und Yussuf Poulsen zum Keller-Duell am Freitag. Der HSV muss gegen den Tabellenletzten aus Gladbach punkten.

Das entscheidende Keller-Duell zwischen dem Hamburger SV als Tabellenfünfzehnten und Borussia Mönchengladbach als Tabellenletztem steht bereits am Freitagabend um 20:30 Uhr an. Trainer Merlin Polzin setzt dabei stark auf die Verfügbarkeit einer wichtigen drei Spieler-Kombination für das wichtige Spiel im Sky-Stadion. Die Frage nach der Fitness von Sebastiaan Bornauw, Nicolas Capaldo und Yussuf Poulsen dominiert aktuell die Diskussionen vor dem wichtigen Duell.

Medizinische Anstrengungen für die Rückkehr

Trainer Merlin Polzin betont, dass die betroffenen Akteure eng mit der medizinischen Abteilung zusammenarbeiten, um ihre Einsatzfähigkeit bis zum Spieltag wiederherzustellen. Er beschreibt den Prozess als knappe Angelegenheit, in der jedoch keine Hoffnung aufgegeben wird. Für den Coach wäre es eine ideale Situation, wenn alle drei Schlüsselspieler fit wären, da das Spiel für die Mannschaft von enormer Bedeutung ist. Die Ambition lautet klar, eine Punktlandung zu erreichen und die Kräfte für das Derby zu bündeln.

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Verletzungssituation der einzelnen Akteure

Sebastiaan Bornauw gilt als bester Kandidat für eine sofortige Rückkehr in die Startelf. Der Abwehrchef wurde zuvor durch einen Treffer des Torwarts Noah Atubolu außer Gefecht gesetzt und fiel auch im Liga-Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt aus. Im Mittwochstraining war er jedoch voll integriert, was auf eine gute Genesung hindeutet. Polzin schätzt seine Intensität und Zweikampfhärte, weshalb man vorher das Risiko scheute, aber nun ist die Hoffnung groß.

Nicolas Capaldo hingegen hat es am schwierigsten. Der Innenverteidiger leidet unter einer Oberschenkelzerrung und trainierte nur teilweise mit der Gruppe, während er andere Einheiten mit Reha-Trainer Sebastian Capel absolvierte. Sein letztes Spiel bestritt er am 16. Oktober beim Sieg gegen Stuttgart. Da Donnerstag noch ein volles Mannschaftstraining ansteht, hofft Polzin auf Fortschritte bei der Wiedergenesung des Argentiniers.

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Bei Stürmer Yussuf Poulsen sieht die Lage ebenfalls positiv aus. Nach seiner Hüftverletzung Ende Oktober beim 0:1 gegen Paderborn konnte er in der Trainingswoche mehr Einheiten mit der Mannschaft absolvieren, als ursprünglich erwartet. Es deutet vieles darauf hin, dass er entweder fit ist oder zumindest als Joker eingewechselt werden kann. Seine Teilnahme würde die Offensive des HSV deutlich stärken.

Auswirkungen auf die Tabellenposition und Strategie

Die Verfügbarkeit dieser drei Spieler könnte den Ausgang des direkten Vergleichs gegen Gladbach maßgeblich beeinflussen. Der HSV benötigt Punkte, um sich von den Abstiegsrängen zu lösen, während Gladbach als Letzter unter Druck steht. Eine volle Besetzung der defensive und offensive Schlüsselpositionen würde dem Team Sicherheit geben und die Chancen auf einen Sieg erhöhen. Die Analyse zeigt, dass die körperliche Verfassung der Spieler über die Zukunft der Saison entscheiden könnte.

Weitere Schritte bis zum Spieltag

Bis zum Freitagabend bleibt noch Zeit für weitere Bewertungen durch das Trainerteam. Das Training am Donnerstag wird entscheidend sein, um endgültig zu klären, wer ins Aufgebot passt. Merlin Polzin wird seine Auswahl treffen müssen, basierend auf den neuesten Entwicklungen im Kader. Die Fans hoffen auf eine positive Entwicklung, damit der HSV die wichtigen Punkte holen kann und die Krise überwunden wird. Die Spannung steigt mit jedem Tag näher zum Anpfiff.