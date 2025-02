HSV-Trainer Patz Sperre: Unvorhersehbar für den Sonntag

Der Hamburger SV steht vor dem nächsten Top-Spiel gegen Kaiserslautern. Doch Trainer Patz wird dieses Spiel nicht an der Seitenlinie erleben. Wegen Unsportlichem Verhaltens sah er gegen Fürth die Rote Karte und muss nun eine einwöchige Sperre absitzen. Die sportliche Verantwortung übernimmt Assistenztrainer Munier Raychouni.

Ende Januar erhielten die HSV - Trainer Merlin Polzin (34) und Loic Favé (32) in einem feierlichen Rahmen die Uefa Pro Lizenz. Ein Wiedersehen wird es Sonntag (13.30 Uhr, Sky) an der Seitenlinie aber nicht geben. Patz sah – wie auch sein 2. Co- Trainer und Video-Analyst Oliver Seitz (44) – bei der Niederlage in Fürth (1:2) die Rote Karte. Patz und Seitz wurden wegen unsportlichen Verhaltens für ein Spiel gesperrt, fehlen gegen den HSV .

Bislang hat der Trainerwechsel von Baumgart zu Polzin beim HSV voll eingeschlagen. Patz erklärte sich auf der Club-Website: „Es gab keine Beleidigung, sondern es bezog sich auf mein zu energisches Verlassen der Coachingzone. Das kann ich nicht ganz verstehen, weil auch mein Kollege Jan Siewert (Fürth-Trainer, d. Red.) das getan und nur die Gelbe Karte gesehen hat. Ich muss es jetzt so akzeptieren.“ Die Regularien geben vor, dass sich die zwei Regensburger während des HSV-Spiels nicht im Innenraum des Stadions aufhalten dürfen. Das Verbot beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Die Trainer dürfen sich in dieser Zeit auch nicht in den Umkleideräumen, im Spielertunnel oder im Kabinengang sein. Im gesamten Zeitraum dürfen sie mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten. Die sportliche Verantwortung trägt somit Patz-Assistent Munier Raychouni (38), der seit Ende November 2024 in Regensburg ist und zuvor die U19 von Carl Zeiss Jena betreute. Geplant ist aber, dass Patz die obligatorische Pressekonferenz nach dem Spiel besetzen wird. Die ist üblicherweise rund 60 Minuten nach Abpfiff. Bis dahin hätte der Coach seine Sperre dann abgesessen. In Hamburg wird aktuell im Volksparkstadion kräftig gearbeitet. Nach dem 2:0 der HSV-Frauen im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Mönchengladbach wird der Rasen ausgetauscht, damit die Profis am 21. Februar im Top-Spiel gegen Kaiserslautern bessere Bedingungen als zuletzt vorfinden





