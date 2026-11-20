HSV-Trainer Merlin Polzin stellt sich dem Nordderby gegen Werder Bremen. Mit taktischen Verschiebungen und klaren Worten zu Füllkrug und Thioune.

Merlin Polzin (36) blickt mit erheblichem Selbstvertrauen auf das kommende Nordderby gegen Werder Bremen. Der Trainer des Hamburger SV betonte vor dem Match am Sonntag um 17.30 Uhr, das live auf DAZN zu sehen sein wird, dass die Mannschaft sich deutlich verbessert hat. In den letzten sechs Bundesligaspielen gewann man vier Mal, was das Selbstverständnis der Spieler stärkt. Die Abfahrt nach Bremen findet am Samstagnachmittag nach dem letzten Training statt.

Taktische Veränderungen und Startelf-Plan

In der Abwehr fehlen Yussuf Poulsen (32) und Thomas Christiansen (27) aufgrund von Wadenverletzungen, zudem fällt Jordan Torunarigha (29) mit Rückenproblemen aus. Als Ersatz stehen Davor Vuskovic und Vieira wieder zur Verfügung, wobei Vieira seinen Muskelfaserriss geheilt hat und großen Ehrgeiz für das Spiel zeigt. Im defensiven Mittelfeld sind drei Ausfälle zu verzeichnen: Remberg, Nadir und Sambi Lokonga stehen nicht zur Verfügung. Martin Adeline (22) und Nicolás Capaldo (28) wurden bereits auf der Sechs eingesetzt, wobei der Trend zum Franzosen geht. Durch diese Verschiebung rückt Alexander Røssing-Lelesiit (19) nach guten Joker-Einsätzen in die Startelf. Muheim und Moffi bleiben weitere Optionen für den Kader.

Also read Bundesliga: Ex-HSV-Kapitän Reis vor erstem Nordderby als Werder-Profi

Führungsspieler und Mannschaftsstärke

Die Rückenprobleme von Martin Adeline aus der vergangenen Woche sind abgeklungen, sodass ein positives Gespräch und sein Einsatz möglich sind. Mario Götze (25) freute sich über die Wertschätzung der Fans, insbesondere im Spiel gegen Hajduk Split, und blickt nun rein auf den Fußball. Die drei Ausfälle im defensiven Zentrum sorgen nicht für Panik, da Polzin weitere Optionen als vorhanden ansieht. Die Verschiebungen in der Defensive stärken die Aufstellung, während Adeline in den bisherigen acht Bundesligaspielen nur in Leipzig nicht zum Einsatz kam.

Duell mit Niclas Füllkrug

Der HSV-Trainer sieht ein spannendes Duell zwischen Benjamin Bornauw und dem Top-Torschützen der Bundesliga, Niclas Füllkrug (33). Füllkrug feierte zudem sein Comeback in der Nationalmannschaft. Polzin lobte die Verpflichtung von Füllkrug als perfekten Transfer, der maßgeblich zur aktuellen Entwicklung von Werder Bremen beiträgt. Die taktische Aufgabe besteht darin, die Stärken von Füllkrug zu neutralisieren, indem man im Duell aufmerksam und stabil bleibt. Gleichzeitig soll man die Momente nutzen, in denen man selbst zuschlagen kann, da solche Phasen definitiv vorhanden sein werden.

Advertisement

Risikofaktor Ludovit Reis

Ludovit Reis (26), der seit Sommer für Werder Bremen spielt, trägt nach einem verlorenen Jahr beim FC Brügge nun das Trikot des Erzrivalen. Der Mittelfeldspieler wurde nach dem Wechsel massiv angefeindet. Polzin wies darauf hin, dass Spielerwechsel zwischen rivalisierenden Vereinen historisch vorkommen. Er erinnerte an die gemeinsame Zeit und die Leistungen von Reis, die nicht vergessen werden sollen. Die Vergangenheit sowie der Beitrag von Reis zum Verein bleiben in der Erinnerung, unabhängig von der aktuellen sportlichen Konfrontation.

Ex-Kollege Daniel Thioune

Polzin arbeitet seit 2020 nicht mehr direkt mit Werder-Chef Daniel Thioune (52) zusammen, als Thioune ihn als Co-Trainer nach Hamburg holte. Ein gemeinsamer Kontakt bestand zuletzt zu Polzins Geburtstag am 7. November. Beide stehen jedoch permanent im Austausch, da die erfolgreiche Zeit, die sie gemeinsam verbracht haben, sie für immer verbindet. Es gab jedoch keinen besonderen Derby-Austausch zwischen den Trainern vor dem Spiel, sodass der Fokus rein auf der sportlichen Umsetzung liegt.