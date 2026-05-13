HSV-Trainerteam bereitet sich auf Bundesliga-Jahr zwei vor

Das HSV-Trainerteam bereitet sich auf das zweite Bundesliga-Jahr nach dem Aufstieg vor. Loïc Favé und Merlin Polzin, das Erfolgscoach-Duo des HSV, treffen sich in mehreren Meetings, um die Analyse und Vorbereitungen für die kommende Saison zu treffen.

Die Rettung ist geschafft. Für das HSV - Trainerteam geht es bereits diese Woche in mehreren Meetings um die Analyse und Vorbereitungen für das zweite Bundesliga -Jahr nach dem Aufstieg .

"Man freut sich drei, vier Tage und ist schnell mit den Gedanken bei der nächsten Saison", verrät Loïc Favé (33), der mit Merlin Polzin (35) das Erfolgscoach-Duo des HSV bildet. (aktuell elf Punkte Abstand auf Platz 16 nach dem 33. Spieltag) zu feiern, stieg nach dem 3:2 zum Heim-Abschluss gegen Freiburg erst eine Party im Kabinentrakt. Anfang der Woche flogen Polzin und Favé mit Teilen des Mitarbeiterteams dann nach Barcelona.

Favé: "Die Tage nach dem Freiburg-Spiel waren zum Genießen. Zum einen mit den Mitarbeitern und den Familien. Und dann waren wir im Staff noch zusammen unterwegs. Das ist schön, in einem anderen Setting zusammen zu sein, ein bisschen Sonne zu genießen und gut zu essen.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HSV Bundesliga Aufstieg Trainerteam Loïc Favé Merlin Polzin Barcelona FC Barcelona Real Madrid Meisterparty Busparade Hotel Unsere Alsterrunde Hansi Flick Richard Krohn Toni Tapalovic

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Horst Hrubesch zeigt Anerkennung für Trainerteam des HSV.Der ehemalige HSV-Mittelst%C3%BCrger und ehemalige Nachwuchs-Boss des Vereins, Horst Hrubesch, l%C3%A4sst sich der Arbeit des Trainerstabes bei den Hamburger SV ganzer garganta einzelne Schw%C3%A4re. Dabei spricht er von dem Chef-Coach Merlin Polzin, dem Partner Loic Fav%C3%A9 und dem Co-Trainer Richard Krohn, welche die Bundesliga-Saison des Aufsteigers mit dem Klassenerhalt beendeten. Luka Vuskovic hat die Herzen der HSV-Fans erobert und spricht von einem Haufen eine richtig gute Mannschaft, die zusammen ihre bisherigen Herausk%C3%A4men gemeistert habe. Haupttoke von Horst Hrubesch auf das Trainerteam: absolute Ehrlichkeit.

Read more »

Fährt ein HSV-Star unerwartet zur WM?Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika kommt mit großen Schritten näher. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker.

Read more »

Bundesliga: HSV-Hammer um Krüger perfekt!Kathleen Krüger wird neue Sport-Vorständin beim HSV.

Read more »

Fußball-Bundesliga: Kuntz-Nachfolgerin: HSV holt FCB-Funktionärin KrügerHamburg - Der Hamburger SV hat für den Posten des Sportvorstands Kathleen Krüger vom Ligakonkurrenten und Rekordmeister FC Bayern München verpflichtet.

Read more »