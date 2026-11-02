HSV-Training unter Druck: Merlin Polzin fordert gegen Gladbach sofortige Wende

Nach drei Niederlagen in Folge steht der HSV unter massivem Druck. Trainer Merlin Polzin und Albert Grønbaek fordern gegen Gladbach einen Sieg zur Abwehr der Abstiegsangst.

Nach der deutlichen 1:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt in Frankfurt am Main blicken die Profis des Hamburger SV mit einer Mischung aus Enttäuschung und Entschlossenheit auf das kommende Pflichtspiel. Trainer Merlin Polzin nutzte die Niederlage als Katalysator, um die Mannschaft für das entscheidende Duell am Freitag vorzubereiten. Die Situation im Mittelfeld der Tabelle hat sich durch die jüngsten Resultate massiv verschlechtert, weshalb die Hamburger nicht einfach in die Pause entlassen werden wollen.

Trainer Merlin Polzin setzt auf sofortige Kurskorrektur

Merlin Polzin hat den Countdown auf das Match gegen Borussia Mönchengladbach eingeleitet, das am Freitagabend um 20:30 Uhr im ausverkauften Volksparkstadion stattfindet und live im Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein wird. Der Trainer betonte, dass die Spieler ihren Fußball zeigen und dabei taktisch präziser im defensiven Bereich agieren müssen. Gleichzeitig müsse die Offensive mehr Durchschlagskraft an den Tag legen, um die eigenen Chancen in Ergebnisse umzumünzen.

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Die Ausgangslage ist für die Verantwortlichen am Millerntor eindeutig. Der HSV möchte mit einer positiven Bilanz in die bevorstehende Länderspielpause gehen. Ein Sieg gilt als die einzig logische Konsequenz nach den Schlappen gegen den SC Paderborn mit 0:1 und gegen Eintracht Frankfurt. Eine weitere Niederlage oder ein Remis würde als schwerer Rückschlag gewertet werden, der die Abstiegsängste im Stadion weiter schüren würde.

Albert Grønbaek und die Notwendigkeit von 100 Prozent Leistung

Allrounder Albert Grønbaek erklärte öffentlich, dass die Mannschaft auf hundert Prozent Leistungswertigkeit kommen müsse. Er verwies darauf, dass der HSV nach drei schlechten Startspielen bereits drei Siege eingefahren habe und diese Dynamik nun wiederhergestellt werden müsse. Grønbaek betonte, dass viele Details im Spielablauf verbessert werden müssten, um den gewünschten Erfolg zu erzielen. Seine Worte spiegeln die allgemeine Stimmung wider, die aus der Gruppe heraus die Verantwortung für die Wendung übernimmt.

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Trainer Merlin Polzin analysierte die Fehler im Spiel gegen Frankfurt kritisch. Er vertrat die Auffassung, dass die Spieler in den entscheidenden Momenten, insbesondere bei den Gegentoren, nicht präsent genug waren. Die Hamburger patzten vor jedem der drei Eintracht-Tore, was Polzin als kritisches Versagen in der Konzentrationsfähigkeit einstufte. Der Coach forderte die Spieler auf, aus diesen Fehlern so schnell wie möglich zu lernen, um Spiele künftig offener und kontrollierter gestalten zu können.

Ein Beispiel für diese mangelnde Präzision lief Warmed Omari. Der 26-Jährige wollte vor Eintracht-Torjäger Younes Ebnoutalib klären, scheiterte jedoch und drückte den Ball unbeabsichtigt über die eigene Torlinie. Solche individuellen Fehler machen es dem Team schwer, sich gegen starke Gegner wie Gladbach durchzusetzen, das mit einem Sieg, einem Unentschieden und sechs Niederlagen abgeschlagen am Tabellenende steht.

Personelle Engpässe verschärfen die Lage für HSV

Trotz der personellen Engpässe bleibt der Druck hoch, da viele potenzielle Stammkräfte verletzt fehlen. Zu den Ausfällen zählen Remberg, Bornauw, Capaldo, Nadir, Vieira und Poulsen. Eine Entspannung in der Personalnot ist in den kommenden Wochen jedoch nicht absehbar. Besonders schwer wiegt der Ausfall des Kapitäns Warmed Omari, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat und vermutlich bis in die Endphase der Saison ausfallen wird. Seine Rolle als Antreiber und Vorkämpfer ist kaum zu ersetzen.

Auch der Ersatzmann Bilal Nadir, der 22 Jahre alt ist, wird 2026 kein weiteres Spiel für den HSV absolvieren können. Diese personelle Knappheit bedeutet, dass die verbliebenen Spieler auf der Bank und auf dem Feld doppelt belastet werden. Der HSV braucht gegen Gladbach zwingend einen Sieg, um die Angst vor dem Abstieg im Volksparkstadion nicht wieder aufkommen zu lassen. Jeder weitere Fehler würde die Position der Mannschaft weiter erschüttern.