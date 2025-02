HSV trifft auf Regensburg: Kampf um die Tabellenspitze

Der HSV kann mit einem Sieg heute die Tabellenspitze in der 2. Bundesliga übernehmen. Regensburg kämpft um den Klassenerhalt.

Schiedsrichter der heutigen Partie ist Lars Erbst. Der 30-Jährige pfeift zum neunten Mal in der 2. Liga. Ihm assistieren Mario Hildebrand und Manuel Bergmann. Felix Wagner ist als vierter Offizieller dabei. Kathrin Rafalski ist die Videoassistentin. Das Hinspiel im Volksparkstadion war eine eindeutige Angelegenheit: Der HSV gewann mit 5:0. Wenn man die Torschützen dieses Spiels genauer betrachtet, ist es kein Wunder, dass Dompé heute in der Startelf steht. Der Franzose wurde im Hinspiel erst in der 62. Minute eingewechselt und steuerte trotzdem noch zwei Tore und eine Vorlage bei. Merlin Polzin tauscht beim HSV im Vergleich zum 2:1 gegen Münster ebenfalls auf zwei Positionen. Stange (Bank) wird auf dem linken Flügel durch Dompé ersetzt. Außerdem startet Königsdörffer anstelle von Karabec (Bank) im Mittelfeld. Zum Personal: Andreas Patz, der heute gesperrt ist und durch Munier Raychouni vertreten wird, nimmt bei Regensburg zwei Änderungen im Vergleich zum 1:2 gegen Fürth vor. Ziegele (Bank) wird in der Dreierkette durch Wurm ersetzt. Außerdem hat sich Geipl noch nicht von seiner Rippenprellung erholt und wird im Mittelfeld durch Suhonen vertreten. Die Konkurrenz des HSV hat ihm im Austiegskampf eine Steilvorlage gegeben: Köln verlor am Freitag mit 0:3 gegen Magdeburg und Kaiserslautern kam am Samstag nicht über ein 0:0 gegen Hannover hinaus. Dadurch können die Hamburger mit einem Sieg heute die Tabellenführung übernehmen. Regensburg ist immer noch in Schlagdistanz zum Relegationsplatz. Aktuell fehlen sechs Punkte auf Münster. Ein Überraschungserfolg gegen den HSV würde dem Tabellenschlusslicht ordentlich Auftrieb im Abstiegskampf geben. Kann der HSV die schwachen Ergebnisse der Konkurrenz nutzen und an die Tabellenspitze springen oder straucheln die Hanseaten ausgerechnet beim Tabellenletzten





HSV Regensburg Fußball 2. Liga Tabellenspitze Abstiegskampf

