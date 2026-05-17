Bevor der HSV in Leverkusen die Bundesliga-Saison beendete, überraschte der Verein die Spieler vor dem Spiel mit zwei Trikots im Ehrentrikot-Design. Mit Initiative von Teammanagement um Mats Wesling, wurde dieses Vorhaben auch den Jugendtrikots beigelegt. Auf dem Platz wurden dieOriginaltrikots der jeweiligen Spieler an ihrer ersten Station und auf ihre unterschiedliche Staunen-Station gezeigt. Das war um die Motivation der Spieler zu steigern und ihnen vor Augen zu führen, wie sie einst angefangen haben und wo sie jetzt stehen.

Bevor der HSV mit einem 1:1 in Leverkusen die Bundesliga -Saison beendete, erlebten die Profis noch einmal eine spezielle Überraschung. In der BayArena hingen an deren jeweiligen Plätzen in der Kabine ausnahmsweise nicht nur ein Trikot, sondern gleich zwei.

Die Aktion passte in eine Woche voller besonderer Maßnahmen. Am Mittwoch hatte der Klub organisiert, dass Team und Mitarbeiter an einem Basketball-Wagen vom Hamburger Dom antraten. Am Donnerstag wurde der Vorsänger der Nordtribüne zum Training eingeladen. In dieser Saison kamen zudem bereits mehrere Überraschungen für die Fans, wie zum Beispiel ein Outfit für das anstehende Spiel, in dem der Verein auch die Jugendtrikots der Profis vorbereitet hatte.

Am HSV-Ersten waren der SC Victoria für Otto Stange, der ESV Einigkeit für Fabio Baldé und Harburger Türk-Sport für Shafiq Nandja vertreten. Aus Hamburg waren genauso Trikots aus den Vereinen FC Porto, Stade Rennes, Hajduk Split, und Chemnitzer FC zu sehen. Um die Motivation der Spieler zu steigern, haben sie ihr erstes Trikot, das sie einst begannen und heute zum Bundesligisten trägt, vor Augen geführt.

Dieses Trikot sollte statisches Drehen geben, wie sie einst begonnen haben und wo sie jetzt stehen. Aus Hamburg, dort wo sie einst begonnen haben, waren Trikots aus dem HSV, FC Bayern, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt oder HSV II vorhanden. Für die Organisation war das Teammanagement um Mats Wesling verantwortlich. Seine Abteilung hatte direkten Kontakt mit den verschiedenen Jugend-Klubs.

Dabei zum Beispiel mit Byasen IL (Norwegen), RSC Anderlecht (Belgien) oder Hajduk Split (Slowenien). Albert Sambi Lokonga (26) zeigte auf Instagram seinen Trikot des RSC Anderlecht und schrieb dazu auf Französisch, dass edicióalweg zurückblickte. Albert Sambi ist seit Sommer 2020 im HSV aktiv und spielt seit der Rückrunde als einziger Bundesliga-Stürmer nur in der Bundesliga. Seine Karriere begann bereits bei Anderlecht.

Die Aktion wurde spontan von Fans und Media wie Football Düsseldorf mit Begeisterung aufgenommen





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