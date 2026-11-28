Der FC Bayern München muss bei einem Sieglos-Streik ein 0:0 beim HSV hinnehmen. Joshua Kimmich wurde in der 44. Minute des Feldes verwiesen.

Der FC Bayern München verliert erneut Punkte und liegt weiterhin auf der Suche nach dem nächsten Sieg. Beim Hamburger SV endete das Spiel 0:0, was das dritte Ergebnis ohne Sieg in Folge markiert. Nach dem Unentschieden gegen Köln und der Niederlage in der Champions League gegen Lille ist die Frustration im Münchner Lager spürbar.

Josha Kimmich rote Karte in der 44 Minute

Die Partie wurde durch eine rote Karte für den Bayern-Spieler Joshua Kimmich beeinflusst. Der 31-jährige Nationalspieler wurde in der 44. Minute des Feldes verwiesen. Vor dem Vorfall hatte Hamburgs Spieler Røssing-Lelesiit den Bayern-Star leicht weggeschubst und sich mit ihm angelegt. Kimmich verlor dabei die Kontrolle und zog den Norweger an den Haaren zu Boden. Schiedsrichter Dankert zeigte daraufhin die rote Karte.

Also read Joshua Kimmich Rote Karte gegen HSV: Rot nach Haarziehen an Alexander Røssing-Lelesiit

Vincent Kompany setzt auf junge Talente

Trainer Vincent Kompany überraschte vor Anpfiff mit seiner Aufstellung. Er brachte die Talente Noah Codjo-Evora mit 19 Jahren und Bara Sapoko Ndiaye mit 18 Jahren direkt in der Startelf. Beide Spieler stehen für den Belgier im Fokus der neuen Richtung. Die Münchner hatten gegen den HSV, das ebenfalls dezimiert war, keine einfachen Bedingungen.

Advertisement

Advertisement

Mario Vuskovic kehrt nach Dopingsperre zurück

Der HSV feierte ein doppeltes Highlight an diesem Spieltag. Zum einen gelang das unerwartete Punktspiel gegen den Rekordmeister. Zum anderen absolvierte Mario Vuskovic sein erstes Bundesliga-Spiel seit seiner vierjährigen Dopingsperre. Der 25-jährige Kroate stand in der Startelf und überzeugte mit einer starken Leistung. BILD vergab dafür die Note 3.

Sieglos-Serie belastet die Münchner

Trotz eines Ballbesitzwerts von 67 Prozent fehlte den Bayern der entscheidende Moment. Echte Top-Chancen blieben Mangelware. Auch nach der Roten Karte für Kimmich verlief die Partie eher schleppend. Die HSV-Torhüter hielten sich gut, was den 0:0-Finalstand ermöglichte. Der Trainer kann die zwei verlorenen Zähler vielleicht noch verschmerzen.

Hamburgs HSV kämpft mit Verletzten

Der HSV litt ebenfalls unter den Umständen. Acht Profis waren verletzt, was die Aufstellung erschwerte. Trotzdem gelang es der Mannschaft, den Punkt zu halten. Die Bayern stehen nun erneut unter Druck, die eigene Sieglos-Serie zu beenden. Die kommenden Spiele müssen gewonnen werden, um die Tabellenposition zu sichern.