Der HSV und der FC Bayern München trennen sich im Volksparkstadion torlos. Joshua Kimmich sieht Rot, doch der HSV nutzt die Überzahl nicht.

Beim Match am elften Spieltag der Fußball- Bundesliga trennten sich der Hamburger SV und der FC Bayern München im Volksparkstadion am 11. Spieltag mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Mannschaften gingen mit erheblichen Personalsorgen und nach jüngsten Rückschlägen in die Begegnung. Der HSV wollte nach der 0:4-Derbypleite gegen Werder Bremen Wiedergutmachung leisten, während der Rekordmeister nach der Champions-League-Niederlage in Lille und dem 1:1 gegen Köln antrat.

Kimmich-Platzverweis durchführt Spielverlauf

Bayern-Kapitän Joshua Kimmich sah in der 44. Minute die rote Karte, nachdem er sich von Alexander Røssing-Lelesiit provozieren ließ. Der norwegische Spieler hatte den Münchner angefasst, woraufhin Kimmich diesem in die Haare griff und ihn zu Boden zog. Schiedsrichter Bastian Dankert zeigte daraufhin die rote Karte wegen einer Tätlichkeit.

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Vor dem Seitenwechsel hatte der FC Bayern die Partie dominierend gestaltet, fand gegen die kompakte HSV-Defensive jedoch kaum Lücken. Bayern setzte auf junge Talente wie Noah Codjo-Evora und Bara Sapoko Ndiaye. Die HSV-Abwehr um den Rückkehrer Mario Vušković hielt stand, der nach über vierjähriger Dopingsperre direkt in der Startelf sein Comeback feierte.

HSV nutzt Überzahl und gefährdet Keeper Urbig

Nach dem Platzverweis agierte der Hamburger SV in Überzahl deutlich mutiger. Sebastiaan Bornauw sowie ein Kopfball von Mario Vušković in der Nachspielzeit führten zu gefährlichen Abschlüssen. HSV-Torhüter Jonas Urbig reagierte stark und sicherte das 0:0. Trotz der Einwechslungen von Luis Díaz und Konrad Laimer fehlte den Münchnern die offensive Durchschlagskraft.

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Drittes siegloses Spiel in Folge für Rekordmeister

Für den FC Bayern ist es die dritte sieglose Partie in Serie. Am Dienstag muss die Mannschaft im Pokal gegen Hertha BSC mehr zeigen, um ein überraschendes Aus zu verhindern. In der Liga geht es danach gegen Paderborn weiter. Eine bessere Reaktion auf die Derbyklatsche hätte es vom HSV kaum gegeben können.

HSV reist mit neuem Selbstvertrauen nach Berlin

Der HSV bleibt im vierten Heimspiel in Folge ungeschlagen. Gegen die Bayern im Volksparkstadion holte das Team das zweite Unentschieden in Folge. Die Hanseaten reisen mit neuem Selbstvertrauen zum wichtigen Duell bei Union Berlin. Das torlose Remis ist angesichts des Spielverlaufs absolut gerechtfertigt.