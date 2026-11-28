Hamburger SV und FC Bayern München trennen sich in der Bundesliga mit 0:0. Trotz personeller Engpässe und hoher Laufleistung zeigt sich der HSV taktisch diszipliniert.

Der Hamburger SV und der FC Bayern München haben am letzten Spieltag in der Bundesliga ein torloses Unentschieden erzwungen. Das Spiel endete bei 57.100 Zuschauern im Stadion mit einem 0:0. Trainer Merlin Polzin (36) und sein Assistent Loic Favé (33) setzten erneut auf einen extrem fleißigen Spielplan, der bereits in der Vergangenheit Erfolge brachte. Trotz acht Ausfällen in der HSV-Aufstellung, darunter wichtige Namen wie Remberg, Sambi Lokonga, Muheim, Poulsen, Capaldo und Nadir, konnte der HSV einen Punkt nach Hamburg holen.

Taktische Disziplin und hohe Laufleistung

Die Mannschaft von HSV-Trainer Merlin Polzin präsentierte sich maximal fleißig und defensiv organisiert. Mit einer Gesamtdistanz von 119,64 Laufkilometern lag die Truppe deutlich über ihrem Saison-Durchschnitt von 116,34 Kilometern. Die Dreier-Abwehrkette, bestehend aus Sebastiaan Bornauw, Vuskovic und Omari, agierte top organisiert und stabil. Davor marschierten die Mittelfeldspieler Røssing-Lelesiit, Adeline und Lemke intensiv, um Räume zu schließen und den Gegner unter Druck zu setzen.

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Verteidiger Sebastiaan Bornauw (27) betonte nach dem Spiel die enorme Energie der gesamten Mannschaft. Er erklärte, dass jeder Spieler gekämpft habe und die HSV-Abwehr nur wenige Torchancen des Gegners zuließ. Diese Disziplin war notwendig, um gegen die Münchner zu bestehen, die trotz fehlender Offensiv-Weltstars Harry Kane (33) und Michael Olise (24) aufgrund von Verletzungen eine starke Mannschaftsstärke aufwiesen. Die statistischen Werte untermauerten die enge Begegnung: Der xGoals-Wert (statistischer Wert für Torchancen-Qualität) lag bei Bayern bei 0,47 und bei Hamburg bei 0,81. Beide Teams hatten keine exzellenten Top-Möglichkeiten, wobei der beste Versuch vom HSV durch einen Freistoß von Albert Grønbaek (25) in der 45. Minute stammte, den Bayern-Keeper Jonas Urbig (23) sicher parierte.

Spielerstimmen nach der Derbi-Niederlage

Für die HSV-Spieler war der Punktabgleich eine wichtige emotionale Abrechnung. Albert Grønbaek (25) bezog sich direkt auf die vorherige Partie gegen Werder Bremen. Er bezeichnete das 0:4 in der Woche zuvor als Schande und sagte, dass der HSV dieses negative Gefühl nicht wieder erleben wollte. Die Art und Weise, wie sie auf das vorherige Spiel reagiert hätten, mache ihn stolz. Jeder habe hundert Prozent gegeben. Daniel Heuer Fernandes (34) stimmte zu und betonte die leidenschaftliche Aggression seiner Mitspieler. Er hob speziell Alex Røssing-Lelesiit hervor, der viele Balleroberungen erzielt habe und Sinnbild für die erfolgreiche Pressing-Strategie war.

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Auch Sebastiaan Bornauw offenbarte die emotionale Schwere der vorherigen Niederlage. Der belgische Verteidiger beschrieb die ersten zwei Tage nach dem Derbieverlust als die schlimmsten seit drei oder vier Jahren seiner Karriere. Er gab zu, sehr wütend auf sich selbst gewesen zu sein und in dieser Zeit sogar nicht mit seiner Frau gesprochen zu haben. Diese persönlichen Schilderungen zeigen die hohe emotionale Investition der Spieler, die nun in der 0:0-Partie gegen einen Top-Gegner kanalisiert wurde. Bornauw lobte die gute Stimmung nach dem Spiel und die gemeinsame Anspannung gegen den Ball.

Bayern-Trainer lobt Fleiß trotz Schwächen

Auf der Bank des FC Bayern sah man das Spiel kritischer, war aber mit dem Ergebnis zufrieden. Der Trainer der Münchner betonte, dass das Arbeiten gegen den Ball herausragend gewesen sei. Es sei primär darum gegangen, eine Lösung für die defensiven Probleme zu finden. Dies habe man durch viele Rotationsbewegungen sowohl der Achsen- als auch der Schienenspieler versucht. Trotz des Punktgewinns, den es zu Jahresbeginn auch gab, befand er die spielerische Leistung als weit entfernt von der Qualität, die man normalerweise zeigt. Aufgrund der personellen Engpässe auf verschiedenen Positionen sei es ohne Ball nicht möglich gewesen, ein spielstarkes Match wie das 2:2 im Januar zu liefern.

Trotz dieser Kritik am Spielstil war der Trainer mit dem 0:0 zufrieden. Er nannte das Ergebnis einen wichtigen Schritt auf dem Weg der Mannschaft. Er versicherte, dass jeder HSV-Fan heute stolz auf die gezeigte Hartnäckigkeit sein könne. Die taktische Ausrichtung, die auf Fleiß und Defensivsolidität setzte, zahlte sich gegen eine überlegene Offensivmaschinerie aus. Das Unentschieden festigt den HSV im Mittelfeld der Tabelle und zeigt, dass die Mannschaft auch ohne ihre verletzten Stars eine klare Struktur und kollektiven Willen besitzt. Die Kombination aus hoher Intensität und taktischer Disziplin war der Schlüssel zum Erfolg in diesem spezifischen Matchup.