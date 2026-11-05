HSV und Hamburg stimmen über Uwe-Seeler-Station für die U5 ab

Hamburger Bürger können den Namen einer neuen U-Bahn-Station der Linie U5 vorschlagen. Eine große Mehrheit wünscht sich eine Ehrung von HSV-Legende Uwe Seeler.

Am Donnerstag, dem 5. November, wäre Uwe Seeler 90 Jahre alt geworden. Für den Hamburg er SV bleibt dieser Geburtstag ein besonderes Datum im Kalender des Vereins. Trainer Merlin Polzin nutzte den Anlass, um öffentlich die Bedeutung des verstorbenen Klubsymbols zu würdigen. Er betonte, dass Seeler nicht nur als Spieler, sondern vor allem als Mensch unvergessen bleibt.

Legende Seeler als Namensgeber für neue Haltestelle

Die Hamburger Hochbahn sucht aktuell für drei Stationen der neuen U-Bahn-Linie U5 einen Namen. Die Fertigstellung der Strecke ist für das Jahr 2040 geplant. Neben den Haltestellen an der Jarrestraße und an der Universität soll auch der Stopp am Farnhornstieg nördlich der beiden Arenen im Volkspark benannt werden. Der Name sollte aus der Bevölkerung kommen, was eine breite Beteiligung ermöglicht.

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Bürgerbeteiligung läuft bis zum 8. November

Der Aufruf zur Namensfindung läuft seit Ende Oktober und endet offiziell am 8. November. Vorschläge können über ein Online-Formular eingereicht werden. Bis kurz vor Seelers Geburtstag kamen bereits knapp 2000 Beiträge zusammen. Unter den zahlreichen Einreichungen sticht der Name des HSV-Idols deutlich heraus. Geschätzt ein Drittel der Teilnehmer wünscht sich eine Bezeichnung zu Ehren von Seeler.

Konkrete Vorschläge reichen von Allee bis Platz

Neben eher nüchternen Bezeichnungen wie An den Arenen oder Volkpark sind konkrete Ideen für eine Ehrung im Umlauf. Einige Bürger schlagen die Uwe-Seeler-Allee vor, so heißt die Straße zwischen Volksparkstadion und Sparda-Bank-Arena. Weitere Vorschläge lauten Uwe-Seeler-Station oder Uwe-Seeler-Platz. Diese Namen sollen die historische Verbundenheit des Spielers mit dem Standort unterstreichen.

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Jury filtert Favoriten für finale Abstimmung

Nach Ende der Vorschlag-Phase sucht eine Jury aus Vertretern der Stadtpolitik bis zu drei Favoriten aus. Diese werden danach in einer erneuten Online-Abstimmung zur Wahl stehen. Weniger ernst gemeinte Vorschläge wie Mordor, Null-Punkte-Tempel oder Bei der Müllverbrennungsanlage haben wohl keine Chance. Auch Tim-Walter-Allee wird voraussichtlich nicht berücksichtigt.

Emotionale Verbindung zwischen Verein und Stadt

Merlin Polzin drückte die emotionale Bedeutung so aus: So ein Tag ist ein Anlass, um noch einmal mehr daran zu denken, was er dem Verein gegeben hat. Er nannte Seeler einen ganz, ganz tollen Charakter und ein Vorbild für alle, die in den Jahrzehnten nach ihm gekommen sind und noch kommen werden. Dies zeigt die tiefe Verwurzelung der Figur im kollektiven Gedächtnis Hamburgs.