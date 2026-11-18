Der HSV droht vor dem Spiel bei Werder Bremen massive personelle Probleme im defensiven Mittelfeld und der Abwehr. Torunarigha, Capaldo und Heuer Fernandes sind nicht einsatzbereit. Die Chancen auf ein Comeback bei Vuskovic stehen gut.

Der Hamburger SV steht vor dem kritischen Auswärtsspiel beim Nord-Kracher gegen Werder Bremen am Sonntag mit einer alarmierenden Verletzerliste da. Der Abwehrspieler Jordan Torunarigha (29) ist ungewiss für das Match am Sonntag um 17:30 Uhr, das auf DAZN übertragen wird. Seine Teilnahme ist stark gefährdet, da er bereits am Mittwochvormittag nicht an der gemeinsamen Trainingseinheit teilnahm.

Ausfälle gefährden Defensive vor Bremer Auswärtsspiel

Die Ursprünge für Torunarighas aktuelle Verunsicherung liegen in der Vorbereitung zurück. Der 29-jährige Spieler zog sich eine Hüftverletzung zuzüge, während des Testspiels gegen Hajduk Split. In diesem Duell, das am 27. eines Vormonats mit einem 1:1-Unentschieden endete, belastete Torunarigha den Körper stark. Zudem waren im Verlauf dieses Spiels auch Yussuf Poulsen (32) aus dem Kampf genommen worden, da er unter einer Faszienverletzung in der Wade litt. Die Kombination aus diesen beiden Ausfällen sorgte für Unruhe in der Aufstellung.

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Am vergangenen Mittwoch zeigte sich die Situation im Hamburger Trainingslager als besonders kritisch für den Kader. Auf dem Rasen fehlten mehrere Stammspieler der Defensive und der Stürmerreihe. Nicolás Capaldo (28) musste seine Einheiten unter strenger Belastungssteuerung durchführen, da er nicht als voll integriert galt. Der HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes (34) verbrachte die Zeit ebenfalls im Kraftraum, was ihn vom Einsatz im Weserstadion ausschloss. Beide Namen sind in der aktuellen Situation als gesicherte Ausfälle zu werten.

Neben den bestätigten Ausfällen gibt es erste positive Signale für die Offensive. Der Schweizer Mittelfeldspieler Miro Muheim (28) zeigte Fortschritte bei seinen muskulären Problemen. Er absolvierte am Mittwoch individuelle Einheiten, um sich auf das Derby vorzubereiten. Auch Fabio Vieira (26), der zuletzt einen Muskelfaserriss hatte, kehrte schrittweise ins Geschehen zurück. Seine individuelle Teilnahme am Mittwoch deutet darauf hin, dass ein Comeback für die Partie in Bremen realistisch erscheint.

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Heuer Fernandes und Capaldo sind im Kraftraum

In der Sturmreihe scheinen die Probleme vorüberzugehen. Patson Daka (28) ist wieder fully verfügbar, nachdem er in der Vergangenheit mit Anzeichen eines Knöchelproblems aufwartete. Auch sein Kollege Terem Moffi (27) ist wieder fit, nachdem er sich zuvor am Knie verletzt hatte. Diese beiden Namen werden im Offensivverbund als einsatzbereit gelten, was dem HSV einen stabilen Start in das Derby ermöglicht. Die Offensive ist somit nicht so stark dezimiert wie die Defensive.

Ein weiterer Faktor ist die physische Belastung durch internationale Aufgaben. Warmed Omari (26) steht nach seiner Teilnahme an der Qualifikation zum Afrika-Cup für die Komoren vor einer anspruchsvollen Rückkehr. Die afrikanische Auswahl siegte im Kongo mit 1:0. Die lange Anreise könnte seine Regeneration verzögern. Trotz der angespannten Personallage im defensiven Sektor ist ein Comeback von Mario Vuskovic (25) denkbar. Der 25-jährige Rückenprobleme hatte, schloss die Trainingseinheit am Mittwoch vorzeitig ab. Experten halten seinen Einsatz im Derby für nicht gefährdet.

Historische Dominanz Werders im Weserstadion

Die historische Bilanz macht das Spiel für den HSV zu einer extremen Herausforderung. In den letzten zwölf Gastspielen im Weserstadion feierte der HSV nur einen einzigen Sieg. Dieser Erfolg datiert auf den November 2015 zurück, als Bruno Labbadia das Team trainierte. Das Ergebnis fiel mit 3:1 zugunsten des FC Werder Bremen aus. In den darauf folgenden Jahren dominierte die Heimmannschaft die Begegnungen deutlich.

Die Statistik unterstreicht die Schwierigkeit des bevorstehenden Duells. In den vergangenen neun Duellen im Weserstadion konnten die Gastgeber aus Bremen acht Partien für sich entscheiden. Diese Tendenz zeigt, dass das Auswärtsterrain für den HSV schwierig ist. Die aktuelle Verletzungssituation verschärft diese Lage noch, da wichtige defensive Stützen fehlen. Der HSV muss sich auf eine harte Battle konzentrieren, um die Historie etwas zu korrigieren.

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Vorfreude auf das aktuelle Nord-Derby 2025

In der laufenden Saison 25/26 zeigten beide norddeutschen Rivalen starke Leistungen in ihren jeweiligen Heimspielen. Das erste Derby dieser Spielzeit endete unentschieden, wobei der HSV zu Hause mit 3:1 triumphierte. Wenig später setzte sich Werder Bremen im eigenen Stadion mit 3:2 durch. In beiden Begegnungen konnte sich die Heimmannschaft als die stärkere Kraft erweisen. Das bestätigt die These von der Heimvorteils-Dominanz.

Das aktuelle Duell am Sonntag um 17:30 Uhr auf DAZN wird diese Dynamik wieder aufgreifen. Der HSV reist mit reduzierter personeller Stärke an, während Werder Bremen auf eine gesunde Defensive setzen kann. Die Entwicklung der einzelnen Spieler wie Capaldo, Vuskovic oder Heuer Fernandes in den kommenden Tagen wird entscheidend sein. Sollte Vuskovic fit werden, bietet dies dem HSV eine letzte Chance, die Defensive zu stabilisieren und die historische Talfahrt in Bremen zu stoppen.