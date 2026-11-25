Der HSV verliert Miro Muheim durch eine Wadenverletzung. Die Personalnot im Zentrum wächst vor dem Bayern-Spiel. Welche Spieler noch fehlen, lesen Sie hier.

Der Hamburger Sport-Verein erwartet eine schwere Zeit. Miro Muheim leidet unter einer Verletzung an der rechten Wade und fällt dem Team vorerst nicht zur Verfügung. Möglicherweise hält ihn der Ausfall sogar bis zum Jahresende vom Feld. Dies ist ein schwerer Schlag für die Hamburgers nach dem 0:4 beim Nordderby bei Werder Bremen.

Muheim muss in der ersten Hälfte ausgewechselt werden

Die Situation verschärft sich, da Muheim bereits in der ersten Hälfte des Spiels in Bremen verletzt den Platz verlassen musste. Der 28-jährige Schweizer Linksfuß humpelte nach 19 Minuten vom Spielfeld. Die Ärzte bestätigten daraufhin die Diagnose einer Wadenverletzung. Trainer Merlin Polzin muss nun ohne diesen wichtigen Spieler weiterarbeiten.

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Die Personalnot im HSV-Zentrum wird größer

Muheim hatte in den Wochen zuvor für Aufsehen gesorgt. Er erzielte drei Tore und bereitete eine weitere vor. Eigentlich spielt er als Linksverteidiger, half aber aufgrund von Verletzungen im zentralen Mittelfeld aus. Diese Lücke fällt jetzt schwerer aus, als gedacht. Das Mittelfeld ist zudem von weiteren Ausfällen betroffen, was die Situation für das Team dramatisch verschärft.

Merlin Polzin äußert Ärger über die Umstandslage

Trainer Merlin Polzin zeigte sich nach dem Debakel gegen Werder Bremen sehr verärgert. Er nannte die Situation maximal beschissen, da immer wieder Spieler im Zentrum ausfallen. Es helfe keiner Mannschaft, wenn man ständig umbauen müsse. Die permanente Umstellung stelle eine riesige Herausforderung für alle dar. Der Druck auf die Mannschaft steigt dadurch erheblich.

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Bayern München wartet am kommenden Wochenende

Kurz vor Weihnachten drohen dem HSV weitere Spiele mit einer echten Rumpf-Elf. Am Samstag kommt um 15:30 Uhr der Rekordmeister Bayern München. Das Spiel wird im Fernsehen bei Sky zu sehen sein. Die Personalnot im Zentrum wird diese Herausforderung noch schwieriger machen. Auch im offensiven Bereich gibt es keine Entlastung für das Team.

Weitere Verletzte verhindern eine vollständige Rückkehr

Yussuf Poulsen kann wegen einer Faszienverletzung in der Wade bislang nicht zurückkehren. Es ist offen, ob er noch in diesem Jahr spielen kann. Terem Moffi leidet weiterhin an Knieproblemen und dürfte keine längeren Einsätze absolvieren. Fabio Vieira feierte sein Comeback nach einem Muskelfaserriss in Bremen, wurde aber nach 18 Minuten erneut ausgewechselt. Die Offensive bleibt somit stark eingeschränkt.

Erste Anzeichen von Besserung bei anderen Spielern

Es gibt jedoch auch positive Nachrichten. Nicolai Remberg fehlt mit einem Kreuzbandriss komplett. Bilal Nadir kämpft mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel und Sehnenbeteiligung. Albert Sambi Lokonga kuriert eine Faszienverletzung in der rechten Wade aus. Nadir und Lokonga konnten am Montag wieder laufen. Für einen Einsatz in der ersten Elf reicht dies jedoch noch nicht aus. Der HSV muss daher mit einer reduzierten Auswahl antreten.