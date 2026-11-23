Der HSV erleidet einen schweren personellen Rückschlag: Miro Muheim verletzt sich im Nordderby und fällt Wochen aus. Die Mittelbaukrise vertieft sich dramatisch vor dem Bayern-Duell.

Der Hamburger SV hat einen erheblichen personellen Rückschlag vor dem wichtigen Bundesliga spiel gegen Rekordmeister Bayern München verkraftet muss. Miro Muheim, der im Nordderby bei Werder Bremen als Ersatz im zentralen Mittelfeld aushalf, zog sich nach 19 Minuten eine Verletzung zu und wird dem Team in den kommenden Wochen fehlen. Die Hamburger gaben am Dienstag bekannt, dass sich der 28-jährige Schweizer Spieler an der rechten Wade verletzt hat.

Verletzungsdetail und Ausfallzeitraum

Die medizinische Diagnose bestätigt die ursprünglichen Befunde des Spieltags: Muheim muss seinen Mittelfeldplatz früh räumen und humpelte verletzt vom Rasen. Der Verein teilte mit, dass der Akteur vorerst nicht zur Verfügung stehe. Mediziner gehen von einem Ausfall von mehreren Wochen aus, womöglich bis zum Ende des Kalenderjahres. Damit fällt der Linksverteidiger aus, der aufgrund der zahlreichen Verletzungen im Mittelfeld nachgerückt war.

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Kritische Personalnot im HSV-Zentrum

Die Lage in der HSV-Mannschaft hat sich durch den Ausfall von Muheim dramatisch verschärft. Trainer Merlin Polzin bezeichnete die Situation als maximale Beschissenheit, da der nächste Ausfall im Zentrum der Mannschaft kaum noch verkraftbar sei. Polzin betonte, dass ständige Umbauten eine riesige Herausforderung für das gesamte Team darstellen und keiner Mannschaft helfen.

Bereits vorher litt der Kader unter einer regelrechten Verletzten-Seuche. Nicolai Remberg, 26 Jahre alt, fällt wegen eines Kreuzbandrisses aus. Auch Bilal Nadir, 22, leidet unter einer Muskelverletzung im Oberschenkel mit Sehnenbeteiligung. Albert Sambi Lokonga, 27, hatte zuvor eine Faszienverletzung in der rechten Wade erlitten. Obwohl Nadir und Lokonga am Montag wieder laufen konnten, sind sie noch lange nicht einsatzfähig.

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Auswirkungen auf das Bayern-Duell

Die Sorgen bei den Hamburgern vor dem Duell am Samstag, 15.30 Uhr, bei Sky, werden immer größer. Miro Muheim glänzte in den vergangenen Wochen als Knipser mit drei Toren und einer Vorlage. Sein Ausfall zwingt Trainer Merlin Polzin dazu, nach einem neuen Ersatz für das Mittelfeld zu suchen. Die personelle Lage im zentralen Mittelfeld gilt als kritisch, da kaum noch qualifizierte Alternativen zur Verfügung stehen.

Die Konsequenzen sind für das kommende Spiel gegen den Rekordmeister von München spürbar. Der HSV muss ohne wichtige Mittelfeldreserven antreten, was die Vorbereitung und Taktik grundlegend verändert. Die Suche nach einer Lösung für den Ausfall von Muheim ist dringend, da der Kader bereits jetzt an seine Grenzen stößt.

Die medizinische Versorgung und die Reha-Maßnahmen für Muheim laufen auf Hochtouren. Der Verein hofft, den Spieler bestmöglich zu betreuen, um ihn so schnell wie möglich wieder zur Verfügung zu haben. Bis dahin bleibt die Mittelbaukrise der Hamburger ein zentrales Thema in der Berichterstattung über die Bundesliga.