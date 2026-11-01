HSV verliert 1:3 bei Eintracht Frankfurt trotz starker Leistung von Heuer Fernandes

Der HSV erleidet mit 1:3 gegen Eintracht Frankfurt die dritte Niederlage. Individuelle Fehler kosten Punkte. Torwart Heuer Fernandes glänzt, doch die Defense versagt. Analyse des Keller-Krachers.

Der Hamburger SV hat am Sonntag in der Bundesliga ein deutliches 1:3 gegen Eintracht Frankfurt hinnehmen müssen. Das Spiel fand im heimischen Volksparkstadion vor 59.600 Zuschauern statt und endete mit einem bitteren Aus, da der HSV seine Defensive massiv verspielte. Trainer Merlin Polzin stand nach dem Spiel vor der Aufgabe, die zahlreichen individuellen Fehler seiner Mannschaft zu erklären und Strategien zur Verbesserung zu entwickeln. Der HSV rutschte damit weiter in die untere Tabellenhälfte ab.

Katastrophale individuelle Fehler entscheiden das Spiel

Die Frankfurter hatten das Spiel bereits in der zehnten Minute durch ein Eigentor entschieden, das maßgeblich von HSV-Verteidigern verursacht wurde. Albert Sambi Lokonga verteidigte die Tiefe schlecht und ließ Fares Chaibi unaufhaltsam auf ihn zukommen. Chaibi spielte den Ball hinter die Abwehrreihe, wo Warmed Omari eingriff. Omari grätschte den Pass bedrängt vom einschussbereiten Younes Ebnoutalib unglücklich ins eigene Tor. Dieses 0:1 markierte den Beginn eines verzweifelten Spiels, in dem der HSV kaum eine Chance bekam, sich zu rehabilitieren. Der Fehler war typisch für die gesamte defensive Leistung der Hamburger in der ersten Halbzeit.

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In der zweiten Halbzeit verschärfte sich die Lage für den HSV noch einmal drastisch. Nach nur neunzig Sekunden sah es zunächst nach einem Hoffnungsschimmer aus, doch dann fiel das 1:2. Torwart Daniel Heuer Fernandes zeigte sich hierbei sehr schwach, als Raphael Onyedika den Ball mühelos vorbei kopfte. Heuer Fernandes war in dieser Situation völlig überrumpelt und hatte keine Chance, das Unheil abzuwenden. Trainer Polzin betonte später, dass dieser schnelle Rückstand den Schlüssel zum Spielverlauf darstellte. Als man erneut zurücklag, wurde es im Stadion extrem schwer, da die Energie und der Schwung verloren gingen.

Das dritte Gegentor fiel in der sechstenundsechzigsten Minute und war das Resultat einer weiteren katastrophalen Individualleistung. Shafiq Nandja verlor den Ball völlig unentschuldbar. Dies erlaubte Jordan Torunarigha, der gegen Ebnoutalib optisch alt aussah, nicht, effektiv zu reagieren. Ebnoutalib nutzte die Lücke aus und setzte das Spiel zum 1:3 fort. Diese Szene verdeutlichte die allgemeine Desorganisation in der Abwehr, die unter dem Druck der Eintracht-Mannschaft komplett zusammenbrach. Die Frankfurter nutzten die Fehler konsequent aus und machten das Spiel damit endgültig entschieden.

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Verletzungssorgen belasten die HSV-Defensive massiv

Die defizitäre Defensive des HSV ist nicht nur auf individuelle Fehler zurückzuführen, sondern auch auf eine dramatische Verletzungssituation in der Mannschaft. Sebastiaan Bornauw, der eigentlich Abwehrchef ist, fehlte aufgrund seiner Verletzungen aus dem Pokalspiel gegen Frankfurt. Nach einem Treffer im Kiefer und am Kopf war er nicht fit für den Einsatz. Stattdessen rückte Jordan Torunarigha in die Startelf, was sich jedoch als taktisch riskant erwies. Neben Bornauw fehlen fünf weitere potenzielle Stammspieler, darunter Remberg, Capaldo, Nadir, Vieira und Poulsen. Diese Ausfälle führen dazu, dass am Ende einfach zu viel Qualität in der Defensive fehlt.

Trotz der personellen Engpässe versuchte der HSV, positiv ins Spiel zu kommen. Miro Muheim zeigte, dass die Offensive durchaus Potenzial hat, wenn sie konzentriert spielt. Muheim sagte nach dem Spiel, dass man es extrem gut mache, wenn man das Gefühl hat, dass man das Spiel hätte reißen können. Die Hamburger spielten gegen eine immer passiver werdende Frankfurter Abwehr und hatten Chancen, das Ergebnis zu drehen. Doch statt das Spiel offener zu gestalten, riss man sich durch die eigenen Fehler alles ein. Die kurzen Schlussoffensiven, bei denen Omari in der achtundachtzigsten Minute sogar noch an die Latte köpfte, kamen zu spät und waren zu erfolglos, um das Schicksal des Spiels noch zu wenden.

Torwart Heuer Fernandes glänzt trotz Niederlage

Eine positive Ausnahme in einer durchwachsenen Leistung war die Spielweise von Torwart Daniel Heuer Fernandes. Trotz des Patzers zum 1:2-Ball, den er zur Seite wegkriegen musste, bot Heuer Fernandes ein wirklich starkes Spiel ab. Er entschärfte zahlreiche gefährliche Situationen und war oft der letzte Mann, der den Eintracht-Stürmern den Durchbruch verwehrt. Seine Leistungen wurden sogar von DAZN mit der Auszeichnung Man of the match gewürdigt. Heuer Fernandes bewies in kritischen Momenten Nervenstärke und Reaktionen, die für einen Keeper dieser Liga notwendig sind. Seine Leistungen waren jedoch nicht in der Lage, die strukturellen Probleme der Abwehr zu kaschieren.

Auch in der Offensive gab es vereinzelte gute Akzente, die jedoch nicht reichten, um das Spiel zu wenden. Der Stürmer Moffi erzielte sein drittes Pflichtspieltor und zeigte sich als fester Ballfestmacher, was für die Spielstruktur wichtig war. Albert Grønbæk sorgte in der ersten Halbzeit vor allem offensiv für ordentlich Dampf und bereitete das Tor von Moffi vor. In der Schlussphase sorgte Alexander Røssing-Lelesiit nach seiner Einwechslung in der achtzigsten Minute für Martin Adeline für zusätzlichen Betrieb. Diese jungen Spieler zeigten Motivation, doch der Rückstand war zu groß, um noch umzudrehen.

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Ausblick auf den Keller-Kracher gegen Gladbach

Nun muss sich der HSV schnell von der Niederlage erholen. Mit neun Punkten liegt der HSV aktuell auf Platz 15 der Tabelle, genau wie der Tabellenzehnte Augsburg. Das Verhältnis zur Spitzengruppe ist kritisch, und der Abstand zu den Abstiegsplätzen schmilzt. Am kommenden Freitag um 20.30 Uhr wartet Schlusslicht Gladbach im Keller-Kracher auf den HSV. Dieses Spiel ist essenziell für die Moral und die Punktewertung. Alexander Røssing-Lelesiit und die anderen Spieler müssen zeigen, dass sie die Fehler aus dem Spiel gegen Frankfurt bereut haben.

Trainer Merlin Polzin hat klare Worte für die weitere Entwicklung gefunden. Er erklärte, dass man in den entscheidenden Momenten nicht da sein dürfe, wie bei den Gegentoren. Die Spieler müssen aus ihren Fehlern schleunigst lernen, um die Spiele offener zu gestalten. Albert Grønbæk betonte ebenfalls die Notwendigkeit von Höchstleistung. Er sagte, man müsse unbedingt bei einhundert Prozent sein. Nach einer schlechten Phase mit drei Niederlagen hatte man mit drei Siegen zurückgeschlagen. Dieses Momentum muss nun erhalten werden, um den Abstiegskampf nicht frühzeitig zu verlieren. Die kommenden Tage werden zeigen, ob der HSV die Lehren ziehen kann.