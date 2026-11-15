HSV-Verteidiger Mario Vuskovic kehrt nach vierjähriger Dopingsperre zurück

Nach 1467 Tagen Pause hat HSV-Verteidiger Mario Vuskovic am Tag des Endes seiner Epo-Doping-Sperre sein Comeback gefeiert und vor der Nordtribüne gedankt.

Der Hamburger SV konnte am Sonntagabend einen besonderen Moment in der Vereinsgeschichte feiern, als Verteidiger Mario Vuskovic nach einer langen Abstinenz zurückkehrte. Der 24-jährige Kroate stand in der Startelf für das Testspiel gegen Hajduk Split und absolvierte insgesamt 65 Minuten auf dem Platz. Dies geschah genau am Tag, an dem seine vierjährige Sperre wegen des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Codes durch die Einnahme von Erythropoetin (Epo) offiziell endete.

Das Comeback nach 1467 Tagen Pause

Mario Vuskovic beendete eine Pause von 1467 Tagen, in der er keinen professionellen Fußball mehr spielen durfte. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden, wobei der HSV in Rückstand geraten war. Seine Rückkehr wurde von den Fans herzlich empfangen, die ihn bereits beim Verlesen der Mannschaftsaufstellung per Video-Botschaft seines Bruders Luka Vuskovic unterstützten. Die Zuschauer sangen seinen Namen und zeigten Transparente, die ihre Solidarität bekundeten.

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Emotionale Rede vor der Nordtribüne

Nach dem Abpfiff hielt Mario Vuskovic eine kurze Rede vor der Nordtribüne der Volksbank Arena. Auf Deutsch dankte er den Fans für die Unterstützung in den vergangenen vier Jahren und betonte, dass er diese Hilfe nie vergessen werde. Er fügte auf Englisch hinzu, dass die Fans immer seine Motivation hochgehalten hätten. Sein nächstes Ziel sei es nun, das kommende Derby zu gewinnen, was auf die hohe emotionale Bindung zwischen dem Spieler und dem Verein hinweist.

Taktische Leistungen im Abwehrzentrum

Als Abwehrchef organisierte Vuskovic die Dreierkette des HSV und lieferte sich oft ein Privatduell mit dem Split-Stürmer Carlos Martín, der von Atlético Madrid auf Leihbasis spielt. Schon in der vierten Minute stoppte Vuskovic den ehemaligen spanischen U21-Nationalspieler durch einen resoluten Zweikampf. Sein Passspiel war sicher, und ein langer Ball auf den Talenten Mads Bröcker schuf die erste gute Schussschance für Thierry Sedlatschek. Trotz einer soliden Leistung konnte er einen Konter kurz vor der Halbzeit nicht verhindern, der zur Gästeführung führte.

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Kontroverse um die Sperre und Nada

Die vierjährige Sperre, die im Jahr 2022 begann, war das Ergebnis eines Trainingstests und führte zu einer Verurteilung durch den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) im Jahr 2024. Mario Vuskovic beteuerte stets seine Unschuld an den Vorwürfen. Die Fans drückten ihre Missbilligung der Situation durch Transparente aus, die sich gegen die deutsche Anti-Doping-Agentur Nada richteten. Ein Transparent trug die Aufschrift "Vier Jahre Unrecht - Fuck Nada", was die tiefe Enttäuschung über das Verfahren widerspiegelte.

Gemeinsame Gesten von HSV und Hajduk Split

Das Ereignis war von großen Gesten der Verbundenheit geprägt, die über den sportlichen Wettbewerb hinausgingen. Die Gäste aus Kroatien, Hajduk Split, überreichten Mario Vuskovic ein Trikot mit seiner Rückennummer 44. Diese Zahl war auch auf den Ärmeln der HSV-Spieler und der Brust der Hajduk-Profis zu sehen. Die Hajduk-Fans hatten zudem ein Extra-Shirt mit der Inschrift "Du bist unser, wir sind dein" vorbereitet, was auf ein bekanntes Fanlied zurückgeht und die emotionale Nähe zwischen den Vereinen unterstreicht.

Spannungsarme Länderspielpause mit Nachwuchsspielern

Beide Teams traten in der Länderspielpause ohne zahlreiche Stammspieler an, was den Fokus auf junge Talente legte. Beim HSV begannen fünf Spieler aus der U21 in der Startelf. Auf Seiten des HSV meldete sich Albert Sambi Lokonga mit Wadenproblemen vom Aufwärmen ab. Auch Hajduk Split setzte viele Youngster ein, da zwölf Nationalelf-Spieler abgestellt waren. Der Ausgleich für den HSV wurde von Bakery Jatta erzielt, der einen Abpraller bei einer Ecke nutzte, was das Spiel auf ein faires Niveau zurückbrachte.