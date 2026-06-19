HSV: Vieiras Zukunft ungewiss - Teamkollegen im Individualtraining

Fabio Vieira hält sich fit, während HSV und Arsenal um eine feste Verpflichtung pokern. Auch andere HSV-Profis wie Remberg und Philippe absolvieren Extra-Einheiten im Urlaub.

Fabio Vieira hat eine wechselhafte Saison beim HSV hinter sich. Der 26-jährige Spielmacher, der von Englands Meister Arsenal ausgeliehen war, konnte zwar nicht seinen Traum von einer WM-Teilnahme mit Portugal verwirklichen, aber dennoch eine persönlich erfolgreiche Spielzeit abliefern.

Mit sieben Treffern war er am Ende sogar der beste Torschütze der Hamburger. Diese Leistung hat sowohl bei den HSV-Verantwortlichen als auch bei den Arsenal-Bossen Eindruck hinterlassen. Im Hintergrund laufen bereits Gespräche über eine feste Verpflichtung, doch der Poker gestaltet sich kompliziert. Der HSV könnte maximal knapp zehn Millionen Euro Ablöse zahlen, was für Arsenal zu wenig ist, um jetzt schon zuzustimmen.

Der Ausgang bleibt offen. Für Vieira selbst heißt es nun, sich fit zu halten, während die Vereine verhandeln. Er trainiert derzeit mit einem Privat-Coach am sogenannten Boost Campus des Ex-Profis Claudio Borges. Dort arbeitet er intensiv an seiner Fitness und Technik.

Borges bietet spezielles Positionstraining an, das auf die Anforderungen im modernen Fußball zugeschnitten ist. Vieira muss diese trainingsfreie Zeit überbrücken, da sein Stammklub Arsenal erst Ende Juli mit der Saisonvorbereitung beginnt. Am liebsten würde er jedoch schon zum Trainingsstart des HSV zurückkehren, um sich direkt für die neue Saison zu empfehlen. Die HSV-Fans hoffen, dass die Verantwortlichen eine Lösung finden, um den talentierten Mittelfeldspieler dauerhaft an den Verein zu binden.

Auch einige Hamburger Teamkollegen nutzen die Sommerpause für zusätzliche Trainingseinheiten. Mittelfeldmann Nicolai Remberg absolviert mit seinem Kumpel Jan Dahlke, der beim Hessen Kassel spielt, Extra-Einheiten auf der griechischen Insel Mykonos. Die beiden verbringen dort mehrere Stunden pro Tag mit Fitnesscoach Jordan Demetriou, der das Programm Mykonos Performance leitet. Remberg pumpt meist den halben Tag lang Gewichte und arbeitet an seiner Athletik.

Auch Angreifer Rayan Philippe hat Videos von seinem Konditionstraining an der französischen Mittelmeerküste gepostet. Der 25-Jährige zeigt sich in beeindruckender Form und scheint bereit für die kommende Saison. Jordan Torunarigha, der 28-jährige Verteidiger, war ebenfalls aktiv und absolvierte Laufeinheiten im Sand. Noah Katterbach, der von einer Verletzung zurückgekehrt ist, hält sich mit speziellen Übungen fit.

Die Spieler wissen, dass die Vorbereitung unter Trainer Merlin Polzin anspruchsvoll wird und sie von Beginn an topfit sein müssen. Neben dem Training stehen bei den HSV-Profis aber auch Erholung und Reisen auf dem Programm. Trainer Merlin Polzin ist in die USA gereist, um neue Eindrücke zu sammeln, während Co-Trainer Loïc Favé mehrere Orte auf der Insel Sizilien besucht hat. Jean-Luc Dompé, der 30-jährige Flügelspieler, flog nach Marrakesch in Marokko, um dort die Seele baumeln zu lassen.

Kapitän Yussuf Poulsen reiste mit seiner Familie nach Tokio, Japan, und erkundete die Metropole. Der Däne genoss die Zeit mit seiner Familie und tankte Kraft für die neue Saison. Albert Grønbaek, der 25-jährige Mittelfeldspieler, entschied sich für Singapur, eine multikulturelle Stadt, die ihm neue Perspektiven bot. Bakery Jatta, der 28-jährige Offensivspieler, reiste in seine Heimat Gambia, um dort Verwandte zu besuchen und die Kultur zu genießen.

Diese Vielfalt an Reisezielen zeigt, wie international die HSV-Mannschaft aufgestellt ist. Jeder Spieler findet seinen eigenen Weg, um sich zu erholen und gleichzeitig die Fitness zu bewahren. Die kommende Saison verspricht spannend zu werden, insbesondere mit Blick auf die ungewisse Zukunft von Fabio Vieira und die hohen Erwartungen an das Team





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