HSV vor Eintracht Frankfurt: Bornauw verletzt, Polzin wählt Abwehrzentrum

Sebastiaan Bornauw fällt wegen Faustschlag aus. HSV-Trainer Merlin Polzin steht vor Abwehrwahl vor Eintracht Frankfurt. Weitere Verletzte belasten HSV.

Der Hamburger Sportverein steht am Sonntag um 17:30 Uhr in der DAZN-liveübertragung im zweiten Aufeinandertreffen mit der Eintracht Frankfurt. Trainer Merlin Polzin muss für diese Begegnung eine wichtige personelle Entscheidung treffen, da die Defensive durch eine Verletzung geschwächt ist. Die Partie findet vor dem Hintergrund statt, dass der HSV im Oktober bereits drei Siege feierte und starke Leistungen zeigte, die das Team positiv stimmen sollen. Die Erwartungen an das Team sind hoch, doch die Kaderlage erfordert Flexibilität und Anpassung.

Gefährlicher Faustschlag gegen Bornauw

Der entscheidende Grund für den Ausfall von Sebastiaan Bornauw liegt in einem Vorfall aus dem DFB-Pokal am Dienstag zurück. Bei der 1:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt erlitt der 27-Jährige einen schwerwiegenden Treffer. Der Frankfurter Torwart Noah Atubolu, der ein grünes Trikot trug, traf Bornauw mit der Faust direkt ins Gesicht. Dieser harte Stoß geschah kurz vor dem Pausenpfiff des Spiels und hatte sofortige gravierende Folgen für den Abwehrspieler.

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Trainer Polzin berichtete nach dem Spiel, dass Bornauw einen Schlag in den Kieferbereich abbekommen habe und blutend vom Platz genommen werden musste. Die Verletzung war so stark, dass ein Weiterspielen für den Hamburger nicht möglich war. Auch Tage nach dem Vorfall spürt Bornauw die Folgen des Aufpralls weiterhin deutlich. Aufgrund der anhaltenden Schmerzen und der medizinischen Beurteilung steht der Leihprofi von Leeds United für das kommende Bundesligaspiel nicht zur Verfügung. Dies ist ein harter Schlag für das HSV-Team.

Polzins Dilemma in der Abwehrmitte

Da Bornauw innerhalb von sechs Tagen gegen Frankfurt nicht auflaufen kann, muss Trainer Merlin Polzin eine Alternative in der Abwehrzentrale finden. Die Wahl fällt auf Jordan Torunarigha oder den jungen Jason Bissi-Mouelle. Torunarigha, 29 Jahre alt, war zuletzt muskulär angegriffen, ist jedoch wieder fully fit und bereit. Als Alternative steht der 18-Jährige Bissi-Mouelle zur Verfügung, der im Pokalspiel bereits seine Chance bekam. Er ersetzte Bornauw damals und machte seine Sache insgesamt ordentlich.

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Bei seinem Einsatz im Pokal ließ Bissi-Mouelle jedoch beim 0:1 in der 56. Minute vom Eintracht-Kapitän Robin Koch überrumpeln. Dieser Moment zeigt, dass der Youngster noch Lernbedarf hat, aber auch Potenziale mitbringt. Der HSV-Trainer steht nun vor der Aufgabe, die beste Kombination für die Defensive zu finden. Die Präsenz von Torunarigha würde Erfahrung bringen, während Bissi-Mouelle frischen Schwung in die Linie bringen könnte. Beide Spieler haben unterschiedliche Profile, die in der taktischen Ausrichtung berücksichtigt werden müssen.

Knappe Kaderlage mit sechs Ausfällen

Neben Bornauw fehlen dem HSV weitere sechs Leistungsträger für die Begegnung. Die Verletztenliste ist lang und belastet das Team erheblich. Nicolai Remberg, 26 Jahre, liegt mit einem Kreuzbandriss aus. Nicolás Capaldo, 28, hat sich eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Der 22-jährige Bilal Nadir kämpft gegen einen Sehnenanriss an. Auch Fabio Vieira, 26, muss pausieren, da er einen Muskelfaserriss erlitten hat. Schließlich fehlt Yussuf Poulsen, 32, aufgrund einer Hüftverletzung.

Diese Fülle an Ausfällen zwingt das Training und die Spieltagsvorbereitung zu speziellen Anpassungen. Die verbliebenen Spieler müssen besonders konzentriert und diszipliniert agieren, um die Lücken zu schließen. Der Trainer betonte vor dem Spiel die Notwendigkeit, an die eigenen Stärken zu glauben. Der Fokus liegt darauf, die guten Leistungen aus dem Oktober, der mit drei Siegen und positiven Spielen endete, fortzuführen. Der Glaube an die eigene Struktur ist in dieser Phase entscheidend.

Taktische Ziele und Erwartungshaltung

Merlin Polzin formulierte vor dem Duell klare taktische Vorgaben für sein Team. Im eigenen Ballbesitz soll der HSV noch präziser agieren, um die Offensive effektiver zu gestalten. Darüber hinaus fordert der Trainer mehr Mut auf dem Platz. Die Spieler sollen sich noch mutiger zeigen und schneller in die Räume kommen, die der Gegner durch defensive Fehler oder Positionierungsprobleme offen lässt. Diese Dynamik ist wichtig, um die Initiative im Spiel zu behalten.

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Der Trainer betonte die Bedeutung, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren und nicht auf die Schwächen des Gegners fixiert zu sein. Der HSV will an das glauben, was ihm in den vergangenen Wochen Erfolg bescherte. Die Stimmung im Team soll durch den Fokus auf die eigene Leistungssteigerung positiv gehalten werden. Die Halbpositionen könnten von Shafiq Nandja, 19, und Warmed Omari, 26, besetzt werden. Diese Aufstellung würde die Mittelfeldlinie stärken und Unterstützung für die Abwehr bieten, die durch die Ausfälle gestresst ist.