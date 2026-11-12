HSV vor Hajduk Split: Vuskovic-Debüt und Offensive-Probleme

Mario Vuskovic kehrt zurück zum HSV, während die Offensive verletzt ist. Der HSV tritt gegen Hajduk Split an, das als Tabellenführer Kroatiens antritt.

Am kommenden Sonntag im Volksparkstadion steht für Mario Vuskovic ein historischer Moment an. Der 24-jährige Stürmer feiert sein Comeback im Trikot des Hamburger SV (HSV) nach Ablauf seiner Dopingsperre. Das Spiel gegen den kroatischen Klub Hajduk Split beginnt um 15 Uhr. Für den HSV-Trainer Merlin Polzin (36) markiert diese Partie den ersten harten Test für den Rückkehrer nach einer vierjährigen Abstinenz.

Offensive in der Krise

Während Vuskovic im Rampenlicht steht, leiden die Teamkollegen unter erheblichen Personalausfällen in der Offensive. Trainer Merlin Polzin muss auf seine beiden angestammten Sturmspitzen verzichten. Terem Moffi (27) trainiert nur mit Rehatrainer Sebastian Capel (41), da sein Knie nach der letzten Einheit mit einer Reaktion gezeigt hat. Moffi wird am Wochenende definitiv nicht einsatzfähig sein.

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Ähnlich sieht die Lage bei Sturmkollege Patson Daka (28) aus. Der Spieler hatte sich im Gladbach-Spiel (3:1) Sprunggelenkprobleme zugezogen. Er hat die Reise zur Nationalmannschaft Sambias abgebrochen und kann nur individuell im Training mitlaufen. Ein Einsatz für den HSV am Wochenende ist für Daka ausgeschlossen. Die Offensive muss also ohne ihre erfahrenen Führungsspieler antreten.

Auch Youngster Otto Stange (19) fehlt dem HSV. Der 19-Jährige ist mit der deutschen U20-Nationalmannschaft in Polen (Freitag) und Tschechien (Montag) im Einsatz. Weitere Fragezeichen gibt es um Yussuf Poulsen (32). Der Däne brach die Einheit am Donnerstag nach rund 20 Minuten ab. Nach früheren Muskelverletzungen wird seine Belastung sorgfältig gesteuert. Ein Einsatz ist möglich, doch wahrscheinlich spielt er kaum länger als eine Halbzeit.

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Chancen für Talente

In dieser angespannten personellen Lage ergeben sich Chancen für Nachwuchsspieler. Kelvin Ojo (19) hat in der U21 bereits acht Scorer-Punkte erzielt. Auch Mads Bröcker (18) mit sechs Punkten oder Alessandro Puzzo (19) mit sechs Punkten trainieren seit Wochenbeginn im Bundesliga-Kader. Das Spiel gegen Split könnte für diese Akteure zur großen Bühne für einen Profi-Einsatz werden.

Die Stimmung im Verein ist trotz der Verletzungssorgen von einer gewissen Vorfreude geprägt. Das Interesse an der Partie ist enorm. Über 50.000 Karten sind bereits verkauft worden. Verfügbare Tickets gibt es derzeit größtenteils noch um den Gästebereich herum, speziell in den Blöcken 14A und 14B. Als besondere Attraktion wird ein extra produzierter Fan-Schal mit Spieltagsbezug verteilt.

Gegner Hajduk Split

Der Gegner Hajduk Split kommt in guter Verfassung nach Hamburg. Der Traditionsverein ist aktueller Tabellenführer der kroatischen Liga. Man blickt auf die erste Meisterschaftschance seit dem Jahr 2005. In der Conference League gewann die Mannschaft zwei von drei Spielen. Der Marktwert der Squad wird auf 33 Millionen Euro geschätzt, was im deutlichen Kontrast zu den 145 Millionen Euro des HSV steht.

Interessant ist die Situation bei Verteidiger Dennis Hadzikadunic (28). Er steht zwar unter Vertrag bei Hajduk Split, wird die Partie in seiner alten Heimatstadt jedoch verpassen. Hadzikadunic ist aktuell im Kader der bosnischen Nationalmannschaft. Auf der HSV-Homepage äußerte er seinen Respekt: "Ich vermisse es, im Volksparkstadion zu sein. Ich habe ganz viele schöne Erinnerungen an diesen Ort".

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Hadzikadunic beschreibt seinen neuen Klub als stark. "Wir haben viel Qualität im Team. Wir spielen guten Fußball und mit viel Intensität. Wir haben große Ambitionen", so der Abwehrspieler. Diese Ambitionen treffen nun auf einen HSV, der trotz der Offensiv-Probleme die Rückkehr seines neuen Starspiels Mario Vuskovic feiern wird. Die Übertragung der Partie erfolgt am Sonntag auf dem YouTube-Kanal des HSV, bei Sky über die Sender "Sky Sport News" und "Sky Sport Bundesliga", in der Sky-App sowie als Livestream auf der Homepage.